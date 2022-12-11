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Гепард и шоколад от звезды: закулисье этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы
В Алматы завершился третий в сезоне-2022/23 этап Кубка мира по шорт-треку. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает и показывает, какой была атмосфера на соревнованиях лучших в мире мастеров шорт-трека.
Новые порядки
Этап Кубка мира по шорт-треку проходит в Алматы во второй раз в истории. Впервые соревнования такого уровня алматинцы вживую смогли посмотреть в декабре 2018 года, из числа казахстанцев единственную медаль – бронзовую, тогда сумел выиграть Абзал Ажгалиев на дистанции 500 метров. С тех пор многое изменилось. Сборная Казахстана заметно укрепила свои позиции в мировой элите шорт-трека. На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине именно в шорт-треке у Казахстана были наивысшие шансы на медаль. А. Ажгалиев занял четвёртое место на дистанции 500 метров, в смешанной командной эстафете казахстанская команда финишировала пятой, а Адиль Галиахметов и Денис Никиша вошли в Топ-8 на дистанциях 1500 и 500 метров соответственно.
Учитывая прогресс команды Казахстана, Международный союз конькобежцев ISU доверил нашей стране в сезоне-2022/23 провести сразу два этапа Кубка мира подряд. Первый из них завершился 11 декабря, и хозяева соревнований – команда Казахстана, порадовала родных болельщиков выигрышем медали – серебряную награду завоевал на дистанции 500 метров Денис Никиша, показав в финале результат 40.998 секунд. Благодаря этой медали казахстанец возглавил рейтинг Кубка мира на дистанции 500 метров.
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"Если раньше возможно был стресс, когда я выступал, то сейчас стараюсь проезжать дистанции в своё удовольствие, в расслабленном состоянии. Дистанция 500 метров – моя профильная, и есть медаль, но также я выбрал 1500 метров и доволен выступлением своим на обеих дистанциях", - сказал Денис Никиша.
Другим ярким событием стало обновление рекорда на женской дистанции 500 метров. В четвертьфинале Яна Хан оставила секундомер на отметке 43.355 секунд, но этого результата ей не хватило, чтобы выйти в полуфинал.
В этом сезоне в тренерском штабе национальной сборной произошли изменения. Многоуважаемый Мадыгали Карсыбеков передал пост главного тренера одному из своих воспитанников – Нурбергену Жумагазиеву, но остался в команде в качестве тренера-консультанта. Иностранных тренеров в команде Казахстана в этом сезоне нет. По признанию спортсменов, в тренировочном процессе произошли небольшие, но очень важные корректировки.
"Много разных подходов, тактик, идей. Все команды мира тренируются по-разному, и при этом все бегают хорошо. Когда Нурберген Жумагазиев стал главным тренером, он внедрил свой подход к тренировкам, и мне нравится его подход. Жумагазиев – тренер молодой, сам в недавнем времени выступал в сборной, понимает, что да как, чего не хватает, смотрит на тренировочный процесс как бы изнутри команды, то есть, не только как тренер, но и как спортсмен. Он слышит нас, спортсменов, мы понимаем друг друга с полуслова", - сказал Денис Никиша.
Спортсмен отмечает, что настроен сохранить лидирующую позицию в Кубке мира на своей коронной дистанции и побороться за медали Чемпионата мира.
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Праздничная атмосфера
Несмотря на то, что Этап Кубка мира проходил в выходные и вход на соревнования был свободным, на трибунах были заметны свободные места. Тем не менее, казахстанцы ощущали мощную поддержку от соотечественников. Тем более, что часть болельщиков семьями приехала на мероприятие из других регионов Казахстана специально, чтобы поддержать атлетов и вживую увидеть их и взять автограф.
В центре внимания был, конечно же, Абзал Ажгалиев, несмотря на то, что с 9 по 11 декабря ему не удалось выиграть награду. Сейчас в зачёте Кубка мира на дистанции 500 метров Абзал идёт на четвёртом месте.
"После четвёртого места на Олимпиаде-2022 меня стали чаще узнавать на Родине, хотелось бы, чтобы популярность шорт-трека в Казахстане увеличивалась", - отметил А. Ажгалиев.
Абзал говорит, что по сравнению с этапом, прошедшим в 2018 году, сейчас намного больше казахстанцев знает, что такое шорт-трек.
"Люди благодаря проведению мировых соревнований, с участием лучших мировых атлетов, многократных олимпийских чемпионов и призёров, видя наши победы, всё больше интересуются шорт-треком. Радует, что в числе зрителей немало детей, думаю, они, увидев вживую шорт-трек, захотят им заниматься, потому что просмотр соревнований вживую дарит незабываемые эмоции. Когда я сам начинал заниматься шорт-треком, мечтал лучших спортсменов увидеть вживую, но тогда у нас Кубки мира ещё не проводили. У нынешнего поколения детей есть уникальная возможность увидеть всех звёзд нашего вида спорта, нашу команду в действии, и это здорово", - считает Абзал Ажгалиев.
Специально для домашнего этапа Ажгалиев украсил своё шлем изображением гепарда. Креативная идея пришла спортсмену внезапно.
"Моя коронная дистанция – спринтерская, 500 метров, скорости очень быстрые, тем более, наш вид спорта связан со скоростью Долго думал, что можно нарисовать на шлеме, выбрал гепарда, а не типичных тигра или льва. Мою идею реализовали профессиональные дизайнеры и к соревнованиям получил новую каску, в которой и выступаю", - сказал Абзал Ажгалиев
Дипломатия спорта
Не остались без поддержки спортсмены из других стран. Группа казахстанцев из других регионов в одном из забегов так активно поддерживала трёхкратную олимпийскую чемпионку из Нидерландов Сюзанну Схюлтинг в финале на 1500 метрах (наши на этой дистанции не дошли до финала), что она после победы вручила самому юному болельщику коробку шоколада, которую ей подарили впридачу к медали.
А поболеть за другую трёхкратную олимпийскую чемпионку Чой Минджеон из Южной Кореи специально приехали в Алматы её соотечественники. После окончания соревнований фанатам удалось встретиться со своим кумиром и взять у спортсменки автограф.
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С 14 по 16 декабря алматинцы и гости южной столицы смогут ещё раз поболеть за команды Казахстана и других стран на Халык арене на очередном этапе Кубка мира по шорт-треку. И спортсмены сборной обещают порадовать соотечественников выигрышем нескольких медалей.
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