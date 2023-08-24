Генералы, поэты и бии: как проходит переименование улиц в Павлодаре

Тема переименования улиц в Павлодаре на сегодняшний день является одной из самых актуальных, наряду с ремонтом дорог и соцобъектов. Обращения поступают постоянно, некоторые из них обсуждают на публичных слушаниях, но чаще всего местные депутаты предложения одобряют. Поднимают вопросы и по изменению названий сел, и даже крупных городов области. Тема переименования бурно обсуждается не только местными жителями, но и порой всеми казахстанцами. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как происходит переименование в регионе и кто имеет право подать заявку.

В Павлодарской области по данным областного управления культуры, развития языков и архивного дела в период с 2020 по 2023 годы в общем переименовано уже 30 улиц, 13 в 2020 году и 17 в 2022 году. Все новые имена появились в городе Павлодаре. Однако в городском отделе культуры назвали лишь 17 улиц, которые получили за последние годы новые имена.

"Из них 14 имен имеют прямое отношение к Павлодару, это: Олжабай батыр, Казангап би, Каукен Кенжетаев, Калмукан Исабай, Рафика Нуртазина, Нагымбек Нурмухаммедов, Аманжол Шамкенов, Камар Касымов, Дихан Абилев, Кабдыкарим Ыдырысов, Генерал Смагулов, Генерал Бакиров, Алма Ажибаева, Агайынды Дүйсембиновы. Магжан Жумабаев и Мукагали Макатаев являются знаковыми фигурами для всего Казахстана. Также улица 1-я Южная была переименована в Бірлік, что означает – единство", - ответили в отделе культуры и развития языков города Павлодара.

Публичные слушания по переименованию улиц, в Павлодаре проходят довольно шумно. При этом высказать свою позицию у жителей города получается не всегда.

В 2021 году, когда принимали решение о переименовании 17 улиц, публичные слушания прошли в формате Zoom-конференции. В пандемийный период это было актуально. О проведений обсуждения было объявлено на сайте городского акимата Павлодара, указана ссылка на Zoom. Более того, слушания назначили на выходной день. Об этом много лет просили сами жители, аргументируя тем, что в будние дни они на работе. Однако тогда ссылкой на онлайн-конференцию воспользоваться жители не смогли. Оказалось, что некий сотрудник акимата, публиковавший данные на сайте, допустил ошибку. И вместо 3 апреля конференцию ждали 31 марта. В акимате пообещали привлечь сотрудника к ответственности, но публичные слушаний заново проводить не стали. Так и утвердили новые названия улиц.

Вновь к вопросу переименования улиц вернулись уже в этом году. На этот раз объявили слушания уже офлайн, в будний день. Публиковать объявления на официальных ресурсах акимата города Павлодара, или маслихата города Павлодара, никто не стал. О проведении обсуждений даже многие журналисты узнали случайно, когда к процедуре уже приступили. Но в акимате отметили, объявления были в двух местных газетах.

"На основании поступивших обращений от граждан 3 августа 2023 года были организованы публичные слушания по переименованию некоторых улиц города Павлодара. На них было внесено предложение о переименовании 24 улиц города. Проведение очередных публичных слушаний по вопросу переименования некоторых улиц в городе Павлодаре в 2023 году более не планируется. На основании обращений жителей поселка Ленинский 29 апреля 2023 года в Доме культуры им. Жаяу Мусы поселка Ленинский состоялось собрание местного сообщества по вопросу переименования поселка", - сообщили в отделе культуры и развития языков города Павлодара.

В отделе культуры отметили, что в этом году поступило уже 15 обращений от жителей о переименовании улиц и населенных пунктов. Пояснили, что подать заявку может любой гражданин Казахстана. В законе каких-либо жестких критериев нет.

Фото: Артем Клеван.

Между тем, на обсуждение выносят переименование не только в областном центре. За последние несколько лет были вопросы и по региону в целом. Например, изменили названия районов. Так, Лебяжинский теперь называется Аккулы, Качирский переименовали в район Теренколь.

"В 2020 году на основании предложений местных жителей, сельский округ "Қызыләскер" района Аккулы переименован в сельский округ "ҚараҚала" и село "Черное" в название "Қарақала". Также транскрипция названия села "Арбиген" Галкинского сельского округа Щербактинского района изменена на "Арбаиген". В 2023 году в Управление культуры, развития языков и архивного дела поступило 21 обращение от граждан по переименованию населенных пунктов и улиц. Из них пять о переименовании поселка Ленинский, одное о переименовании села Павлодарское, еще одно о переименовании села Жолкудук, четрые о переименовании улиц города Павлодара и других", - сообщили в управлении культуры, развития языков области.

Не раз публично высказывались мнения о переименовании и областного центра, однако, чаще всего, чиновники отвечают, что официально к ним с такой заявкой никто не обращался. Но заявки, как оказалось, все же поступают.

"За последние 3 года в Управление культуры, развития языков и архивного дела по переименованию областного центра поступило 10 обращений. Это работа, которая осуществляется с учетом мнения местных жителей в соответствии с законодательными актами, касающимися вопроса ономастики. Данный вопрос не был включен в публичное слушание", - отметили в управлении культуры.

В профильных ведомствах рассказали и о личностях, в честь которых можно переименовать ту или иную улицу. Предложить в качестве достойного имени своего, к примеру, малоизвестного соседа или родственника, не удастся. Руководствоваться нужно специально созданным для этого перечнем "Исторические личности".

"Критерии личности для наименования или переименования улиц определяют в рабочих комиссиях по ономастике и публичных слушаниях по вопросам переименования улиц и их составных частей. Также в настоящее время для руководства при наименовании и переименовании объектов, административно-территориальных единиц, их составных частей утвержден специальный перечень "Тарихи тұлғалар", разработанный Министерством культуры и спорта, согласованный с Администрацией Президента, рассмотренный и одобренный на заседании Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан. В список "Тарихи тұлғалар" вошли выдающиеся исторические личности, деятели искусства, науки, культуры, государственные деятели", - ответили в отделе культуры Павлодара.

Список "Исторических личностей" есть в свободном доступе в интернете. В нем, к слову более 500 имен. Также чиновники указали, что по закону со дня смерти выдающегося человека должно пройти не менее 5 лет, чтобы его имя могли рассматривать в качестве варианта. Хотя есть и исключения. Касаются они людей, которые показали отвагу, героизм, а также внесли особый вклад в независимость страны.