Генерал-лейтенант и борец с коррупцией: что известно о новом премьер-министре Бектенове

Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана. Раннее депутаты Мажилиса одобрили предложенную кандидатуру. Чем был известен Бектенов до назначения на должность главы правительства, и какими высказываниями запомнился журналистам, читайте в материале BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. В 2001 году он закончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Свою трудовую деятельность начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы на должности главного специалиста. В 2006 году он стал экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра. Далее Олжас Бектенов до 2009 года работал в Администрации президента. С 2009 по 2012 год он занимал должность заместителя председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

После Олжас Бектенов два года работал в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Там он занимал должность начальника департамента.

С 2015 по 2016 год был руководителем аппарата акима Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации президента.

Затем он год работал руководителем департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) в Астане. Далее в 2017 году он стал заместителем акима Акмолинской области Малика Мурзалина.

Проработав на этой должности год, будущий премьер-министр занял должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Летом 2019 года Олжас Бектенов получил повышение. Он стал первым заместителем председателя Агентства.

В феврале 2022 года занял должность председателя Агентства по противодействую коррупции.

3 апреля 2023 года назначен руководителем Администрации президента.

Награжден орденом орден "Айбын" ІІ степени. Генерал-лейтенант антикоррупционной службы.

Высказывания о коррупции

Олжас Бектенов не раз достаточно резко высказывался о коррупции в стране. Так, например, в 2022 году он заявил, что нужно кардинально менять подходы к оценке работы Агентства РК по противодействию коррупции. По его словам, сотрудники профильного органа были больше озадачены "правильными отчетами", а не эффективностью работы.

"Это же нонсенс! Каждый руководитель в угоду цифрам был озадачен, в первую очередь, не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей. Мы были увлечены самим процессом, а не реальным результатом. В итоге, на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно", – сказал Олжас Бектенов.

Он добавил, что каждая цифра в отчетах – это судьба человека, его родных и близких.

"Людям нужны хорошее жилье и дороги. Доступные земля и питьевая вода. Качественные образование и медицина. Справедливое правосудие и безопасная среда проживания. А мы как будто не слышим и продолжаем работать на "красивую" статистику", – говорил Бектенов.

Комментировал Олжас Бектенов и вопрос смертной казни за коррупцию. По его мнению, уровень преступлений от этого заметно не снизится.

"Мы знаем много примеров, в том числе и нашего восточного соседа, где применяется смертная казнь. Но уровень коррупции от этого заметно не снижается. Вопрос все-таки, наверное, не в жестокости наказания, а в необратимости наказания. Если каждый коррупционер будет знать, что его, безусловно, настигнет ответственность, то это будет серьезным сдерживающим фактором. А вот будет это смертная казнь или серьезный срок, я думаю, это не столь серьезное (отличие)", —говорил Бектенов.

Будущий премьер-министр подчёркивал, что госслужащие не должны брать подарки. По его мнению, на госслужбе нужно ориентироваться только честность и справедливость.

"Бытовая коррупция распространяется там, где не созданы благоприятные условия для граждан. Граждане не должны дарить государственным служащим подарки для получения законной помощи. Честность, открытость и справедливость должны стать главными принципами каждого государственного служащего", – говорил Бектенов.

Он открыто заявлял о коррупционерах и подчеркивал, что добросовестных предпринимателей проверки не будут касаться.

"Мы поимённо знаем всех крупных подрядчиков и тех, кто за ними стоит. Располагаем информацией о явных нарушениях при строительстве республиканских и местных дорог. Совместно с другими госорганами будем наводить порядок в этом вопросе. При этом ни в коем случае нельзя допустить вмешательства в работу добросовестного бизнеса".

Наиболее сильная ответственность Бектенову пришла после январских событий. Именно тогда он был назначен председателям Агентства по противодействую коррупции. Он принимал непосредственное участие в возврате активов, а также в расследовании пыток во время январских событий.

Их расследование он комментировал так:

"Основная сложность в том, что события носят нерегулярный и массовый характер. Заявители показывали правоохранителям на тех полицейских, у которых были маска и специальная каска, то есть пострадавшие даже не видели их лиц и не знали имён. Кроме того, расследованиям помешала неисправность многих камер видеонаблюдения. В итоге мы рассмотрели всю хронологию 347 дел по Стамбульскому протоколу. Была проведена 851 судебная экспертиза с участием 344 человек. В результате у 219 пострадавших действительно были телесные повреждения, а другие 59 заявителей отказались от ранее выдвинутых обвинений в пытках. Таким образом, в органы прокуратуры были направлено 56 уголовных дел".

Отметим, что по закону после назначения нового премьер-министра начнется процесс формирования состава правительства.