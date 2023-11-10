Гендер-пати провели в павлодарской колонии

В тюрьме Павлодара один из заключённых с беременной женой провели гендер-пати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мужчина отбывает наказание за кражу. Пара вместе четыре года, у них сыновья трёх и полутора лет. Месяц назад его этапировали отбывать наказание в павлодарскую колонию. Рождение третьего малыша мужчина увидеть не сможет. А вот гендер-пати сотрудники тюрьмы разрешили провести.

"Жена очень переживала. Очень жаль, что я здесь. Мои дети будут расти без меня. Я постараюсь выйти поскорее. Ведь теперь у меня трое детей. Я очень люблю свою жену и очень ей благодарен. У нас два мальчика, хотелось бы девочку. Как Бог даст, так и будет", - говорит осуждённый.

В исправительном учреждении уверены, такие семейные события положительно влияют на осуждённых. Это мотивация скорее вернуться к семье, а значит и хорошее поведение.

"Я хотела поднять настроение мужу и устроить гендер-пати. Поговорила с начальством тюрьмы, мне не отказали. У нас уже есть два сына, я бы хотела девочку. Хоть сейчас и есть трудности, но я благодарна всевышнему. Есть родители мужа, они мне помогают", - говорит супруга осуждённого.

Женщина находится на шестом месяце беременности. Её супруг будет отбывать наказание до 31 декабря 2024 года. Мужчина надеется на условно-досрочное освобождение.