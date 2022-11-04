Где живут "главные курильщики" Казахстана, рассказали аналитики

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В каких регионах страны живут "главные курильщики" Казахстана рассказали аналитики Energyprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно статистическим данным, заядлыми курильщиками страны можно назвать жителей трёх регионов. В Северо-Казахстанской области за второй квартал 2022 года в среднем каждое домохозяйство потратило на табачные изделия 19,5 тысячи тенге. В тройку антилидеров также попали Павлодарская (18 тысяч тенге) и Восточно-Казахстанская (17,7 тысячи тенге) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 1,7 тысячи тенге.

В целом реализация табачных изделий на внутреннем рынке выросла на 27,1 процента за год, до 15,2 миллиарда изделий. При этом расходы домохозяйств на табачные изделия во втором квартале 2022 года достигли 11,2 тысячи тенге — на 9,8 процента больше, чем годом ранее.

По итогам октября сигареты с фильтром подорожали на 16,4 процента за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской (плюс 21,6 процента) и Акмолинской (плюс 20,5 процента) областей, а также алматинцы (на 19,3 процента). Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области: на 11 процентов.

За январь — сентябрь текущего года компании Казахстана произвели 13,5 миллиарда сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий — сразу на 15 процентов больше, чем в прошлом году. В денежном выражении производство составило 206,5 миллиарда тенге.