“Где заложить бомбу?”: двух мужчин наказали за шутку в ТРЦ Алматы
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В Алматы задержали двух мужчин, обсуждавших бомбы в здании ТРЦ. Бдительность проявила охрана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
6 апреля сотрудник службы безопасности кинотеатра в ТРЦ “Достык Плаза” заметил двух подозрительных мужчин, говоривших о взрывном устройстве.
"Данные лица, находясь на третьем этаже возле кинотеатра, в шутливой форме произнесли: “где моя бомба?” и “где заложить бомбу?”. Сотрудник службы безопасности, оказавшийся рядом, проявил бдительность и доложил об услышанном своему руководству. Несмотря на то, что разговор между мужчинами оказался шутливым, действия сотрудников службы безопасности ТРЦ и полицейских показали готовность экстренных служб города к реагированию на возможные угрозы террористического характера", - сообщили в полиции.
В отношении задержанных составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.
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