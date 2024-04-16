“Где заложить бомбу?”: двух мужчин наказали за шутку в ТРЦ Алматы

В Алматы задержали двух мужчин, обсуждавших бомбы в здании ТРЦ. Бдительность проявила охрана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

6 апреля сотрудник службы безопасности кинотеатра в ТРЦ “Достык Плаза” заметил двух подозрительных мужчин, говоривших о взрывном устройстве.

"Данные лица, находясь на третьем этаже возле кинотеатра, в шутливой форме произнесли: “где моя бомба?” и “где заложить бомбу?”. Сотрудник службы безопасности, оказавшийся рядом, проявил бдительность и доложил об услышанном своему руководству. Несмотря на то, что разговор между мужчинами оказался шутливым, действия сотрудников службы безопасности ТРЦ и полицейских показали готовность экстренных служб города к реагированию на возможные угрозы террористического характера", - сообщили в полиции.

В отношении задержанных составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.



