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Где залечивают свои травмы Шавкат Рахмонов, Фируза Шарипова и Илья Ильин?

Сегодня, 09:27
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Где залечивают свои травмы Шавкат Рахмонов, Фируза Шарипова и Илья Ильин? Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Где в Казахстане в частности в Астане звезды казахстанского спорта MMA, бокса, футбола, баскетбола и других видов лечат свои спортивные травмы, а также проходят восстановление и готовятся к соревнованиям? Подробнее смотрите в специальном репортаже на BaigeNews.kz

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