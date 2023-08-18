Где залечивают свои травмы Шавкат Рахмонов, Фируза Шарипова и Илья Ильин?

Где в Казахстане в частности в Астане звезды казахстанского спорта MMA, бокса, футбола, баскетбола и других видов лечат свои спортивные травмы, а также проходят восстановление и готовятся к соревнованиям? Подробнее смотрите в специальном репортаже на BaigeNews.kz.