Где в Казахстане самые дорогие цены на рис и гречку
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В феврале 2024 года цена на рис в годовом выражении выросла на 26%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
"Средняя стоимость на данный продукт по РК составила 678 тенге за кг. Самая высокая цена за кг риса зарегистрирована в Актау – 906 тенге, а самая низкая цена наблюдалась в Талдыкоргане – 483 тенге за кг.
Цена на гречку в годовом выражении снизилась на 24,3%. Средняя цена по Казахстану составила 541 тенге за кг. Актау является лидером по стоимости гречки – 880 тенге за кг, а самая низкая цена в Актобе – 393 тенге за кг", - говорится в сообщении.
Овсянка за год подорожала на 3%, средняя цена достигла отметки 669 тенге за кг. В Алматы этот продукт стоит дороже всех – 784 тенге за кг, а самая низкая цена зарегистрирована в Караганде – 438 тенге за кг.
Перловка подорожала на 2,8%, средняя цена составила 394 тенге за кг. Жителям Актау килограмм перловки обходится в 616 тенге, в то время как жители Конаева могут купить ее за 305 тенге.
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