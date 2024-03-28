Где в Казахстане самые дорогие цены на рис и гречку

В феврале 2024 года цена на рис в годовом выражении выросла на 26%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

"Средняя стоимость на данный продукт по РК составила 678 тенге за кг. Самая высокая цена за кг риса зарегистрирована в Актау – 906 тенге, а самая низкая цена наблюдалась в Талдыкоргане – 483 тенге за кг.



Цена на гречку в годовом выражении снизилась на 24,3%. Средняя цена по Казахстану составила 541 тенге за кг. Актау является лидером по стоимости гречки – 880 тенге за кг, а самая низкая цена в Актобе – 393 тенге за кг", - говорится в сообщении.

Овсянка за год подорожала на 3%, средняя цена достигла отметки 669 тенге за кг. В Алматы этот продукт стоит дороже всех – 784 тенге за кг, а самая низкая цена зарегистрирована в Караганде – 438 тенге за кг.



Перловка подорожала на 2,8%, средняя цена составила 394 тенге за кг. Жителям Актау килограмм перловки обходится в 616 тенге, в то время как жители Конаева могут купить ее за 305 тенге.