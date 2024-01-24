Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
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Усвоены ли уроки алматинского землетрясения? Почему в городе не включили сирены и хватает ли нашей стране сейсмических станций для прогнозирования подземных толчков? О проблемах казахстанской сейсмологии в программе "Важная тема" рассказал главный специалист Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Азат Ахметов.
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