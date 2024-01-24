Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС

Усвоены ли уроки алматинского землетрясения? Почему в городе не включили сирены и хватает ли нашей стране сейсмических станций для прогнозирования подземных толчков? О проблемах казахстанской сейсмологии в программе "Важная тема" рассказал главный специалист Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Азат Ахметов.