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Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС

Сегодня, 20:20
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Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Усвоены ли уроки алматинского землетрясения? Почему в городе не включили сирены и хватает ли нашей стране сейсмических станций для прогнозирования подземных толчков? О проблемах казахстанской сейсмологии в программе "Важная тема" рассказал главный специалист Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Азат Ахметов. 

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