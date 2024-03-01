Где в Казахстане меньше всего лесов, посчитали чиновники

На расширенном заседании коллегии министерства экологии и природных ресурсов РК вице-министр Нуркен Шарбиев рассказал о развитии лесного хозяйства и животного мира, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

По исполнению поручения главы государства по посадке двух миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда, было отмечено, что в прошлом году было высажено 340 миллионов штук сеянцев, что составляет 73 % от годового плана.

"Должная работа не проводилась Акмолинской(83%), Актюбинской(66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской(77%) областями, а также предприятиями "Семей орманы" (47%), ГНПП "Бурабай" (42%) и РГП "Жасыл аймак" (76%). Основными причинами неисполнения планов прошлого года, является недостижение плановых показателей 2021 года по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала, в следствии недостаточного финансирования", — рассказали в Минэкологии.

В ведомстве отметили, что это в свою очередь повлияло на обеспечение посадочным материалом работ в прошлом году. По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем.

Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах, с учетом не исполнения плана в 2023 году, требуется 712 миллионов штук сеянцев, без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн. штук сеянцев или 34% от необходимого количества.