Где в Астане появятся новые парки и скверы

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, где в городе появятся новые точки притяжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По информации акима, всего в текущем году будет благоустроено 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

“В районе Алматы продолжаем благоустраивать набережную реки Акбулак. В прошлом году провели работы от пр. Ш. Кудайбердыулы до пр. Абылай хана. В текущем году работы проводятся от пр. Абылай хана до ул. Амман. В их числе обустройство досуговых зон, детских игровых и спортивных площадок, велосипедной дорожки, озеленение, освещение и др. Также в этом году будет открыт пешеходный мост под пр. Тауелсиздик и ул. Амман”, - сообщил Касымбек.

Также, как отметил аким, развивается пешеходная часть по пр. Тауелсиздик (от набережной реки Акбулак до пр. Б. Момышулы). “Здесь ведутся работы по обустройству пешеходной части, озеленению, освещению, по проспекту создается безбарьерная среда. Также будут теневые навесы для комфортной пешеходной среды”.