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пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 19:56
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Фото: пресс-служба акимата Астаны

Где смотреть салют в честь Дня Республики в Астане

В Астане на День Республики запустят салют. Финансировать финальный штрих праздника будут спонсоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 с двух точек: территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тысячи.

Кроме того, для жителей и гостей города в честь праздника планируют провести более 200 мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные состязания).

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#День Республики #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:56
99
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