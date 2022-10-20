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Где смотреть салют в честь Дня Республики в Астане
В Астане на День Республики запустят салют. Финансировать финальный штрих праздника будут спонсоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 с двух точек: территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тысячи.
Кроме того, для жителей и гостей города в честь праздника планируют провести более 200 мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные состязания).
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