Театральный фестиваль, концерты, байга: как отпразднуют День Республики в Астане

Фото: knauf.kz

Впервые с 2009 года Казахстан отметит День Республики. В этом году в честь национального праздника казахстанцы отдохнут 23, 24 и 25 октября. В праздничные дни организации культуры, спорта, образования готовят для жителей и гостей столицы ряд мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Планируется более 200 значимых, разноформатных мероприятий, половина из них уже проведена, отметили в управлении культуры города.

21 октября во всех образовательных заведениях пройдут торжественные линейки с участием ветеранов труда, представителей попечительских советов, депутатов, ответственных политических деятелей, в ходе которых планируется наградить учеников за особые успехи в учебе, учителей за хорошую работу. А в завершении состоится акция по массовому исполнению Государственного гимна.

В 11:00 часов в Централизованной библиотечной системе проведут круглый стол "Егемендік күні – тарихи қадам" с целью продвижения информации об истории Независимости РК, воспитания казахстанского патриотизма. Посетить мероприятие может любой желающий.

С 22 по 30 октября в Астане во второй раз пройдёт Международный театральный фестиваль ТЕАТРALL. В этом году он посвящён Дню Республики и 90-летию выдающегося режиссера театра и кино, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, "Халық қаһарманы" Азербайжана Мамбетова.

В фестивале примут участие 14 театров - восемь казахстанских и шесть приглашённых из-за рубежа. Торжественное открытие театральной недели состоится 22 октября в 19:30 в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. На нём представят спектакль Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева "Ғасырдан да ұзақ күн", поставленный мэтром Азербайжаном Мамбетовым.

24 октября в 19:00 Государственный театр танца "Наз" приглашает на концертную программу "Республикам – Қазақстан!".

25 октября в 18:00 в Центральном концертном зале "Казахстан" в рамках празднования Дня Республики пройдёт концерт, посвящённый творчеству Розы Рымбаевой.

В этот же день в 16:00 на площади у выставки ЕХРО состоится праздничный концерт "Қазақстаным менің!".

В 19:00 астанчане и гости столицы могут посетить концертную программу "Мәңгілік ел дауысы" во Дворце мира и согласия.

24-25 октября управление физической культуры и спорта города совместно со столичной федерацией футбола и теннисным центром "Даулет" проведёт детские соревнования.

На территории национально-культурного комплекса "Этноаул" под Астаной пройдут спортивные соревнования по конному спорту.

В этот же день в 12:00 в конноспортивном комплексе "Казанат" пройдут соревнования по видам байги. В состязаниях по аламан и топ-бәйге с дистанциями 20 и 14 километров, в которых примут участие 70 всадников из 11 регионов страны, в том числе из Астаны, Алматы и Шымкента, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетысуйской областей.