Где смотреть инаугурацию Касым-Жомарта Токаева 26 ноября

Фото: akorda.kz

В эту субботу, 26 ноября, в Астане состоится инаугурация Президента Казахстана. Прямая трансляция принесения присяги Народу Казахстана и официальное вступление в должность президента страны Касым-Жомарта Токаева начнётся в 10:50 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"26 ноября 2022 года в 10:50 часов по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах "Акорды" в социальных сетях начнётся трансляция церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", — говорится в сообщении.

Зрители могут наблюдать за торжественным мероприятием на официальном сайте Президента РК и официальных страницах в Youtube, Instagram, Twitter, Facebook.