Где реже и чаще всего отдыхают казахстанцы в своей стране

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Рейтинг регионов по числу обслуженных туристов составили в Минкультуры и спорта РК. Лидируют в нём Алматы, Астана и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2022 году общее число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло 7,3 миллиона человек. Более 45 процентов от этого числа пришлось на три мегаполиса. При этом, общее число одних только внутренних туристов составило 8,6 миллиона человек", - сообщили в ведомстве.

В Алматы этот показатель достиг 1,8 миллиона человек (417,4 тысячи — иностранные туристы), в Астане — около 1,2 миллиона человек (238,5 тысячи иностранцев), а на Шымкент пришлось почти 450 тысяч отдыхающих (36,5 тысячи иностранцев).

Реже остальных регионов туристы, как внутренние, так и въездные, останавливались в Улытауской области — чуть более 25 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Услугами мест размещения в этих регионах воспользовались по 100 тысяч человек.

До 2029 года министерство культуры и спорта намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 миллионов человек, а въездных — до четырёх миллионов человек.