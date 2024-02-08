Где расположены круглосуточные травмпункты в Астане

Травмпункты в Астане работают в усиленном круглосуточном режиме из-за непогоды. В акимате сообщили, куда граждане могут обратится в случае необходимости, передаёт BaigeNews.kz.

Взрослое население принимают по адресам:

проспект Кошкарбаева, 66 (Многопрофильная городская больница №1);

⁠улица Молдагуловой, 28 (Многопрофильная городская больница №3).

Детские травмпункты функционируют по следующим адресам:

проспект Кошкарбаева, 64 (Многопрофильная городская детская больница №2);

⁠улица Желтоксан, 2 (Городская поликлиника №2).

Управление общественного здравоохранения призывает жителей и гостей города быть предельно осторожными и соблюдать все правила безопасности.

Во избежание получения травм врачи советуют носить удобную обувь на плоской подошве, также не выходить из дома без крайней необходимости, особенно детям и жителям пенсионного возраста.

В случае травмы необходимо немедленно обратиться в пункты оказания медицинской помощи.