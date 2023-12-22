Где построят новые Дворцы школьников в Астане
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
55Фото: фото: Казконтент
В Астане до 2029 года построят 15 современных дворцов школьников, пять из которых появятся уже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.
Строительство будет реализовано за счет местного бюджета, а также с применением механизма государственно-частного партнерства.
По информации акима Астаны, строительство дворцов школьников начнётся уже в следующем году.
"В первом квартале следующего года мы начнем строительство пяти дворцов школьников в каждом районе города", — сообщил Касымбек.
Отмечается, что расположены они будут на улице Акан Сери (р-н Сарыарка), улицах Тулебаева и Бурабай (р-н Алматы), улицы Тайбурыл и Игилик (р-н Байконур), улицах Туркестан и Бухар Жырау (р-н Есиль), и улицах Айтматова и Мухамедханова (р-н Нура).
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