Где построят россияне ТЭЦ в Кокшетау, и сколько примерно это будет стоить

Кокшетау – город без ТЭЦ. Город без горячей воды, город аристонов. Эти определения, наконец, могут уйти в прошлое: в скором времени здесь, как и в Усть-Каменогорске, и Семее, планируют начать грандиозное строительство ТЭЦ. Соответствующее соглашение о сотрудничестве – в рамках заключённого между Казахстаном и Россией меморандума – подписано. Из последних новостей – детально проработаны правовые, технические и финансовые вопросы. Свежие подробности узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

"Город растёт – тепла не хватает"

На сегодня Кокшетау отапливает пылеугольная котельная, её установленная мощность составляет 300 Гкал (три котла по 100 Гкал каждый). При этом пиковая нагрузка, по словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияра Куанышбаева, выходит около 570 Гкал. То есть в настоящее время город испытывает острый дефицит тепловой энергии. Поэтому здесь крайне нужен новый, мощный, источник теплоснабжения.

А если быть последовательными, то производством, передачей и распределением тепловой энергии занимается предприятие "Кокшетау Жылу" при акимате города. Тепловой комплекс состоит из двух районных котельных - №№ 1 и 2, первую построили в 1977 году, вторую – в 1998-м. На РК-1 располагаются паровые водогрейные и газомазутные котлоагрегаты, на РК-2 – пылеугольные.

На сегодня тепло в Кокшетау потребляют около 5,2 тысячи объектов, сюда входят более тысячи многоэтажек и почти 2,8 тысяч домов частного сектора. Компания отапливает также 120 объектов образования, 46 – здравоохранения, 121 – культуры и госучреждений, боле тысячи объектов промышленности и другие организации.

Также есть несколько локальных котельных, которые отапливают посёлок Станционный и село Красный Яр.

В последних числах января аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с Председателем Правления АО "Самрук-Энерго" Кайратом Максутовым. Стороны обсудили детали реализации амбициозного проекта. В частности, речь шла о спроектированном технико-экономическом обосновании. По информации, предоставленной пресс-службой акимата региона, участники встречи посчитали необходимым изменить схему теплоснабжения города – с учётом перспективы развития и строительства нового энергообъекта. Но главный акцент они сделали на задаче покрытия Акмолинской области электрической и тепловой мощностью. Напомним, планируется, что будущая ТЭЦ будет генерировать 520 Гкал тепловой и 240 МВт электрической энергии. На встрече стороны договорились создать совместную рабочую группу и утвердить Дорожную карту по претворению проекта в жизнь.

Деньги вернутся… через электроэнергию

На сегодня о проекте будущей кокшетауской ТЭЦ, стоит отметить, известно не так много. Заказчиком выступает Минэнерго, поэтому корреспондент BaigeNews.kz записал небольшое интервью с руководителем регионального ведомства. Итак, во сколько обойдётся строительство ТЭЦ?

"Предварительно по технико-экономическому обоснованию, мы пересчитали, стоимость 340 миллиардов тенге. Но это, повторюсь, предварительно, потому что ТЭО экспертизу ещё не проходило", – ответил глава областного управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаев.

Напомним, ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что строительство трёх ТЭЦ будет совместным предприятием дочерней компании "Самрук-Казына" – "Самрук-Энерго" – и российской "Интер РАО". Причём последняя вроде как задерживаться в проекте надолго не планирует. При этом уточнялось, что займы на приобретение оборудования из Российской Федерации для теплоэнергоцентрали будут субсидироваться из бюджета соседей; это подразумевает льготные цены. В будущем Казахстан будет покупать генерируемую ТЭЦ электроэнергию – таким образом планируется обеспечить возврат инвестиций.

На сегодня уже известно, где будут строить объект.

"Земля отведена, площадь составляет 120 гектаров. Там сейчас пустырь, это рядом с РК-2 – знаете, наверно, дорогу, которая идёт от петропавловской трассы на посёлок Застанционный, мимо нашего комбайнового завода", – уточнил Куанышбаев.

Назвать точные сроки строительства чиновник затруднился, отметив лишь, что по информации Минэнерго, начать работы планируется к концу года. А нормативный срок строительства – 36 месяцев.

Центральное тепло, горячая вода, тариф – что изменится для жителей

Планируется, что генерация на новой ТЭЦ будет угольная, в перспективе – по мере газификации города, с переключением на природный газ. Но когда построят газопровод, сегодня сказать сложно.

Как будущая ТЭЦ изменит жизнь горожан? Для динамично развивающегося города, где активно строятся целые новые кварталы с социальной инфраструктурой и растёт частный сектор, имеющихся котельных остро не хватает.

"Это будет к имеющейся дополнительная тепловая мощность. Придаст положительный импульс именно по теплоснабжению, мы сможем развивать абонентскую службу, дополнительно подключая потребителей. Конечно, это не значит, что можно будет подключить всех сразу. Источник есть, но ведь где-то сетей нет. Однако вот сейчас идёт интенсивная застройка, в частности микрорайона Сарыарка – туда мощностей не хватает катастрофически. Да и в целом по городу, Вы же видите, идёт реновация, многоквартирные жилые дома строятся – обеспечивать их тепловой энергией проблематично, у нас тепловой источник уже идёт на пределе. Если Вы обратили внимание как житель: когда у нас наступают морозы, мы не можем дать ту тепловую энергию, которую должны по норме. В Сарыарке, я знаю, порядка 40 Гкал уже есть, ещё столько же пора подключать. Туда, где уже техусловия выданы. И думаю, ещё столько же в перспективе будет", – пояснил Данияр Куанышбаев.

Положит ли новая ТЭЦ конец аристонам?

"Не сразу, но поэтапно – да. У нас же горячего теплоснабжения не было никогда, и дома не рассчитаны на это. Но само строительство тепловой энергоцентрали даст возможность подключить дома к горячему водоснабжению. Вот, к примеру, сейчас в некоторых из новостроек есть горячая вода в отопительный сезон. Также на проспекте Абылай хана ещё ранее было предусмотрено горячее водоснабжение, зимой и весной горячая вода у них тоже бежит в кранах. Там в первую очередь можно будет подключать, правда, там нужно будет немного менять технологию. В целом, ТЭЦ позволит в перспективе предоставить эту услугу жителям", – сказал руководитель госоргана.

Так или иначе, избавляться от аристонов лучше не спешить. Также стоит учесть, что, например, многоквартирные дома – это объект кондоминимума, и решать вопрос его подготовки к горячему водоснабжению в будущем придётся самим жильцам (объединениям собственников имущества, простым товариществам). Но экономия, конечно же, будет приличная, отметил Данияр Куанышевич.

Как изменится стоимость тепловой энергии для потребителей? Ответить на этот вопрос собеседник затруднился, но при этом отметил, что рост, скорее всего, будет.

"Он нужен, у нас на сегодня один из самых низких в стране тарифов на тепловую энергию. Если не ошибаюсь, сейчас средневзвешенный тариф – 4 700 тенге", – уточнил Куанышбаев.

Теплосети изношены на 43 процента

И ещё один важный вопрос – наличие подводящей инфраструктуры, строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей. В "Кокшетау Жылу" в ответ на запрос BaigeNews.kz отметили, что общий износ тепловых сетей – магистральных и внутриквартальных – на сегодня составляет 43 процента.

"Магистральные сети – ТМ-1, ТМ-2 – мы уже сделали. Магистрали по ряду улиц, например, по Ашимова, Ауэзова, Темирбекова и другим – уже "утопили". Сейчас магистрали где-то на экспертизе, где-то вышли с экспертизы, где-то планируем проектировать. То есть по тепловым сетям у нас работа ведётся, идёт поэтапное проектирование – одномоментно весь город сделать невозможно", – прокомментировал глава управления энергетики и ЖКХ.

В заключение добавим, что воду для нужд ТЭЦ можно будет использовать, так сказать, "бэушную" – очень даже рентабельно.

Как пояснил корреспонденту BaigeNews.kz председатель маслихата города Кокшетау Дастан Акимов, строительство канализационных очистных сооружений в областном центре запланировано на 2024 – 2026 годы. В начале декабря прошлого года в городе Дубай для реализации проекта АО "КазЦентр ЖКХ" и арабская компания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. ​

"А в январе в рамках соглашения арабское предприятие организовало выезд к нам в город финансовых менеджеров и технических специалистов. На первом этапе планируется провести техническое обследование объекта и процедуры анализа отбора проб сточных вод. По итогам полученного заключения будет внесено инвестиционное предложение и начнутся работы по проектированию проектно-сметной документации. Реализация проекта положительно скажется на экологической обстановке в регионе, а также полученные объемы очищенной воды планируется использовать для нужд городской ТЭЦ", – сообщил Дастан Акимов.

Напомним, идея строительства ТЭЦ в Кокшетау имеет давнюю историю. Все эти годы местные власти пытались привлечь частных инвесторов, но "конкретных" желающих не находилось.

Фото Асель Турар.