Где построят и отремонтируют дороги в Астане, рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о планах по строительству и ремонту дорог в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"После зимы "всплывают" некоторые некачественно отремонтированные дороги. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц. Работы должны быть проведены качественно и на совесть", – написал аким на своей странице в Instagram.

По его словам, в этом году дорожные работы начнутся раньше. Планируется отремонтировать более 50 улиц протяжённостью порядка 60 километров.

Будут достроены и начнётся строительство более 20 крупных объектов (улицы, развязки, мосты и другое), будут обустроены тротуары, подъездные пути к соцобъектам, остановочные карманы, пандусы.

"В первую очередь, будут отремонтированы и построены дороги там, где имеется высокая проходимость, есть новые социальные объекты (подъездные пути), также в жилых массивах. Что касается застраивающихся районов, там дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов. До этого времени профильному управлению необходимо будет обеспечить временную отсыпку", – отметил Касымбек.