Где можно будет окунуться в прорубь в Алматинской области

В ночь с 18 на 19 января православный мир будет отмечать праздник Крещения Господня. ДЧС Алматинской области напомнили верующим о соблюдении правил безопасности при окунании в проруби и назвали места, где будут оборудованы купели, передаёт BaigeNews.kz.

В день Крещения во всех православных храмах будут освящать воду. Люди верят, что эта вода способна исцелить любые недуги.

На территории Алматинской области отведено и оборудовано 11 купелей для омовений:

в Конаеве на водохранилище Капшагай в районе 6-го пляжа;

Карасайский район, между сёлами Шамалган и Жандосов, развлекательный комплекс Home Club;

Карасайский район, Жамбылский сельский округ, с/о "Рахат";

Приход "Казанского храма Астанинской и Алматинской Епархии", церковь села Узынагаш, улица Сатпаева, 90;

РО "Свято Тихонский приход", церковь села Каргалы, улица Журунова, 11;

Талгарский район, Кайнарский сельский округ, ниже села Комсомола, северо-восточнее села Жалгамыс. "Живоносный источник";

посёлок Отеген батыр, улица Ажимуратова, 1 - Храм во имя святых мучеников Адриана и Натальи;

село Междуреченское,зона отдыха "Рыбацкая усадьба";

село Косозен, улица Муратбаева, 1 - Храм в честь иконы Божией матери Неупиваемая чаша;

село М.Туймебаева, улица Заречная, 41;

Свято-Сергиевский храм, Ащибулакский сельский округ, Первомайские пруды.

Обеспечивать безопасность граждан при купании будут более 50 спасателей и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, более 20 сотрудников полиции, 25 сотрудников медицинской службы и 18 работников местных исполнительных органов.

Также организовано 10 обогревательных пунктов.