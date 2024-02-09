Где будут обучать специалистов для АЭС в Казахстане

Протокол о совместной подготовке кадров для АЭС утвердили Институт ядерной физики, Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Алматинский университет энергетики и связи имени Даукеева, Международный казахско-турецкий университет имени Ясави и Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz.

Подготовка трёхступенчатой образовательной программы будет осуществляться по необходимым специальностям для АЭС, такие как "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика", "Ядерные реакторы и материалы" и "Ядерная инженерия".

Документ утвердили подписями вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки и руководители вузов.

Согласно протоколу специалисты будут проходить практику на базе Института, где им предоставят возможность заниматься с использованием исследовательского стационарного реактора ВВР-К. Теоретическую подготовку по общим образовательным дисциплинам будут получать в университетах АУЭС, КазНУ, МКТУ и Сатбаев университет.

Как отметил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, Институт ядерной физики имеет успешное сотрудничество по подготовке кадров не только с университетами страны, но и ведущими институтами мира.

"Благодаря совместной программе с Объединённым Институтом ядерных исследований подготовлено 200 бакалавров и магистров в рамках программы двойного диплома Республики Казахстан и Российской Федерации. Также институт сотрудничает с крупнейшими организациями и университетами, такими как CERN, MIT. Участвует в мировых экспериментах NA62, DUNE, HIKЕ. Имеет большой международный опыт по подготовке кадров. Поэтому совместная подготовка кадров для будущей АЭС станет важным шагом в развитии атомной отрасли страны", - подчеркнул Дархан Ахмед-Заки.

Во время презентации генеральный директор ИЯФ Саябек Сахиев отметил, что институт обладает необходимой базой для подготовки кадров для АЭС.

"Институт имеет исследовательский стационарный реактор, критический стенд, ускорители различного типа. Также на базе института функционируют три учебных центра при поддержке МАГАТЭ, деятельность которых заключается в подготовке кадров для атомной отрасли. На базе института подготовили 300 кандидатов и докторов наук для атомной отрасли Казахстана", - сказал он.

Исследовательский реактор ВВР-К – единственный многоцелевой реактор в Казахстане, на базе которого помимо фундаментальных ядерно-физических и материаловедческих исследований и внутриреакторных испытаний проводятся работы по производству медицинских радиоизотопов, гамма источников для промышленности, нейтронно-активационному анализу и модификации материалов нейтронным облучением.