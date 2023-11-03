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ГАЗель с юными спортсменами загорелась на трассе в Костанайской области

Вчера, 11:32
АВТОР
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kstnews.kz Вчера, 11:32
Вчера, 11:32
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Фото: kstnews.kz

На трассе "Аркалык-Торгай"  в 60 километрах от Аркалыка произошло возгорание автомобиля марки ГАЗель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Костанайские новости".

Сообщается, что юные спортсмены ехали на детские соревнования. 90 детей рассадили по машинам. Четыре автомобиля двигались  колонной, в какой-то момент одна из ГАЗель загорелась.

Водители и преподаватели быстро эвакуировали детей из горящего авто. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Колонна продолжила движение.

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