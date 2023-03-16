Газ по завышенным ценам продавал "КазТрансГаз Аймак" туркестанским предпринимателям

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Филиал крупнейшей газоснабжающей компании в Казахстане "КазТрансГаз Аймак" подозревают в продаже газа по завышенным ценам предпринимателям в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В ходе надзорной деятельности прокуратурой области установлены нарушения прав потребителей товарного газа. Туркестанским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно применялись завышенные требования на коммунально-бытовых потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В результате, при превышении ежесуточного объёма потребления газа, к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2–1,5 за каждые сутки", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.

По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям вернули необоснованно взысканные 4,7 миллиона тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа.