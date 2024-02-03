Гарик Харламов признался тарологу, что расстался с девушкой

Российский шоумен Гарик Харламов рассказал, что расстался со своей пассией Екатериной Ковальчук. Признание прозвучало в шоу "Натальная карта" от "VK Видео", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru.

В выпуске таролог Олеся Иванченко обещала рассказать, какая женщина составила бы ему идеальную пару. Посмотрев карты, она заявила, что Харламову нужна пассия, которая могла бы "хитро и тонко" спорить с комиком.

"Где такую найти?" — задал вопрос Харламов.

Когда ведущая предположила, что карты могут говорить о его нынешней избраннице, Харламов объявил, что такой сейчас нет. Так артист впервые признал, что его отношения с актрисой Екатериной Ковальчук, известной зрителю по фильмам "Клипот", "Гусар", "Беспринципные", завершились. Причин расставания он не назвал.

"Поговаривают, что на этот раз причина расставания в том, что Гарик не хочет больше детей, а Катерина настаивала на совместном ребёнке", — отмечается в публикации.

По данным российских СМИ, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук встречались с 2020 года, их роман начался всего через месяц после развода Харламова с Кристиной Асмус. Они познакомились на съемках сериала "Гусар", в котором играли главные роли. Разница в возрасте между ними составляет 12 лет. Как отмечает издание Super, в первый раз резидент Comedy Club представил ее публике лишь в сентябре 2021 года — на открытии его закусочной в "Крокус Экспо".

Слухи о том, что Харламов и Ковальчук расстаются, ходили с 2022 года. "Газета.Ru" сообщала, что осенью комик говорил, что не готов вновь жениться, и даже называл себя "одиноким волком". В декабре стало известно, что Харламов продолжает жить в одном доме с Асмус и дочкой Настей. Однако в марте 2023 года Ковальчук показала, что празднует с комиком его день рождения, и сам шоумен в передаче Павла Воли подтвердил, что у него есть "лучшая на свете девушка Катя".

В апреле 2023 года Харламов говорил, что, "как только выдастся время, мы с Катей пойдем жениться", однако к лету слухи о расставании поползли вновь.

В ноябре 2023 года Харламов вновь признался, что не готов жениться на Екатерине, — по его словам, он боится идти в ЗАГС в третий раз и не готов к появлению у себя третьей тёщи.