Гани Бейсембаев остался главой Минпросвещения РК
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Указом главы государства Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.
В 1989-1995 годы трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.
В 1995-1997 годы был директором СШ №12 Илийского района Алматинской области.
С 1997 по 2000 годы - учёный секретарь, советник Казахской академии образования имени Ы.Алтынсарина.
В 2000 году руководил Отделом образования города Капшагай Алматинской области.
С 2001 по 2006 годы работал директором ТОО "Международный центр дополнительного образования".
В 2006-2020 годы занимал должность гендиректора Международного центра образования EDTECN.
В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" министерства образования и науки.
В 2020-2022 годы занимал должность президента Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.
С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.
С августа 2022 года – вице-министр просвещения Республики Казахстан.
С января 2023 года - министр просвещения Республики Казахстан.