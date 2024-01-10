Галымжан Жусанбаев возглавил Атырауский нефтеперерабатывающий завод
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
120Фото: Petrocouncil.kz
Генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода стал Галымжан Жусанбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Қазына".
"Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.
Полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.
Галымжан Жусанбаев работает в нефтехимической отрасли с 2005 года.
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