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Галымжан Жусанбаев возглавил Атырауский нефтеперерабатывающий завод

Сегодня, 16:19
АВТОР
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Petrocouncil.kz Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: Petrocouncil.kz

Генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода стал Галымжан Жусанбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Қазына".

"Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.

Галымжан Жусанбаев работает в нефтехимической отрасли с 2005 года. 

 

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