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Галым Шойкин стал председателем Комитета по развитию межэтнических отношений

Сегодня, 10:12
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: primeminister.kz

Новым председателем Комитета по развитию межэтнических отношений стал Галм Шойкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Шойкин Галым Нурмагамбетович назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений", - говорится в сообщении.

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