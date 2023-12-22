Галым Шойкин стал председателем Комитета по развитию межэтнических отношений

Новым председателем Комитета по развитию межэтнических отношений стал Галм Шойкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Шойкин Галым Нурмагамбетович назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений", - говорится в сообщении.