Галым Шойкин стал председателем Комитета по развитию межэтнических отношений
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
69Фото: primeminister.kz
Новым председателем Комитета по развитию межэтнических отношений стал Галм Шойкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Шойкин Галым Нурмагамбетович назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений", - говорится в сообщении.
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