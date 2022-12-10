Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022

Фото: youtube.com/Sky Sports News

Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги "Эксперимент Бекхэма" Грант Уол скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной, который завершился сегодня, 10 декабря, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Championat.

Об этом сообщил его брат в социальных сетях. Также смерть журналиста подтвердила Федерация футбола США. Брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.

Две денели назад Грант Уол был задержан перед матчем из-за футболки с ЛГБТ-символикой.

Репортёру было 48 лет.

Напомним, Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти. За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони поборются с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах встретятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.