open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

championat.com Сегодня, 08:35
140
Сегодня, 08:35
140
Фото: championat.com

Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре

Завершились два матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Первую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины, которые обыграли Бразилию и Нидерланды соответственно, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Сhampionat.

Сборная Хорватии сумела выбить одного из фаворитов турнира – команду Бразилии. Подопечные Тите были близки к выходу в полуфинал: в основное время команды не открыли счёт, а в конце первой половины дополнительного времени Неймар открыл счёт после роскошной комбинации "селесао". На 116-й минуте Бруно Петкович сравнял счёт, а в серии пенальти подопечные Тите допустили два промаха – 4:2 – победа Хорватии.

Аргентина в напряжённом матче обыграла команду Нидерландов. До 83-й минуты команда Лионеля Скалони вела в счёте 2:0, но дубль Ваута Вегорста позволил "оранжевым" уйти от поражения. Экстра-тайм завершился без забитых мячей, а в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:3.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#футбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:35
140
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх