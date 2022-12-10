Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре

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Завершились два матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Первую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины, которые обыграли Бразилию и Нидерланды соответственно, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Сhampionat.

Сборная Хорватии сумела выбить одного из фаворитов турнира – команду Бразилии. Подопечные Тите были близки к выходу в полуфинал: в основное время команды не открыли счёт, а в конце первой половины дополнительного времени Неймар открыл счёт после роскошной комбинации "селесао". На 116-й минуте Бруно Петкович сравнял счёт, а в серии пенальти подопечные Тите допустили два промаха – 4:2 – победа Хорватии.

Аргентина в напряжённом матче обыграла команду Нидерландов. До 83-й минуты команда Лионеля Скалони вела в счёте 2:0, но дубль Ваута Вегорста позволил "оранжевым" уйти от поражения. Экстра-тайм завершился без забитых мячей, а в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:3.