Футбольные эксперты оценили шансы сборной Казахстана попасть на Евро-2024

Казахстан уступил в выездном матче Словении в рамках отбора на чемпионат Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Из группы H квалифицировались Дания и Словения. Несмотря на этот результат, у сборной Казахстана есть еще шансы выступить на Евро-2024. Подробнее об этом, а также причинах поражения команды в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Без Зайнутдинова и Тагыбергена

После того, как сборная заняла третью строчку в группе Н, команда имеет шансы попасть на Евро-2024. Для этого сборной Казахстана нужно успешно выступить в плей-офф Лиги наций в дивизионе С. В рамках этого турнира Казахстан сыграет со сборной Греции, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург.

Спортивный комментатор Ербол Каиров, говоря о результатах матча против Словении, отмечает некоторые изменения в стартовом составе команды. Так, например, это - выступление в обороне справа Марата Быстрова, который в предыдущих играх сборной выступал в качестве центрального защитника.

"После травмы Багдата Каирова Быстров вернулся на свою позицию. Хотя на этой позиции мог сыграть Еркин Талапов, Лев Скворцов. Результат матча, конечно, плачевный. Но что поделать? Это футбол. До матча я такой сценарий прокручивал: что ждет команду, если она не выиграет? Нужно дальше жить с этим, готовиться. В марте ждут матчи за попадание на чемпионат Европы. Поэтому главное сохранить костяк команды. Надеюсь, что травмированные футболисты вернуться, и мы сыграем гораздо лучше. В марте мы обыграли Данию, сейчас же конец сезона сложно и физически, и психологически", - говорит эксперт.

После завершения матча Магомед Адиев заявил, что всю ответственность за этот результат он берет на себя. Наставник сборной Казахстана признался, что возможно где-то просчитался.

Спортивный комментатор считает, что главный тренер не допустил ошибок.

"Я не думаю, что были допущены какие-то ошибки Магомедом Адиевым. После пропущенного гола сборная Казахстана очень здорово играла, был момент, когда мы на собственном поле создавали моменты. И если бы эти моменты реализовали бы, то все бы кричали, что наши футболисты молодцы, герои. Но здесь дело фарта. Забей Максим Самородов в одном из моментов или Ислам Чесноков результаты могли быть другие. Плюс повлияло пенальти, которое сказалось на результате. Но добавлю, что если бы не пенальти, мы может быть и не забили, потому что мы всегда лучше играем после пропущенного мяча", - говорит эксперт.

Он также добавляет, что отсутствие лидеров сборной –повлияло на результат матча.

"Отсутствие Бактиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена, Бауыржана Исламхана сказалось в игре. Если без Исламахана мы привыкли играть, в этой квалификации он сыграл два матча, в Лиге наций его вообще не было, но без Зайнутдинова и Тагыбергена было очень сложно. Например, когда Ян Облак выходил из-за ворот слишком далеко, Тагыберген мог его подловить. Также было несколько штрафных, когда была возможность пробить прямым ударом. Бактиер Зайнутдинов до этого всегда забивал в важных моментах. При счете 1:1 он мог бы решить исход этого матча", - сказал эксперт.

Без опыта в решающих матчах

Автор спортивного YouTube-канала Zidan4eg Live Касымжан Мукатаев отмечает некоторые неожиданности в стартовом составе команды.

"Я ожидал увидеть в этой игре Армана Кенесова. Он хорошо проявил себя в матче против Сан-Марино. Понятно, что это не тот соперник, по которому нужно оценивать уровень футболиста. Было также неожиданно, что Чесноков вышел в старте. Парень только недавно забил два мяча за сборную, только – только начал присоединяться к этой семье, как говорит о сборной Асхат Тагыберген. Я ожидал его увидеть в запасе на замену во второй тайме. В целом по остальным футболистов, по составу не было каких-то сюрпризов", - сказал Касымжан Мукатаев.

По его мнению, сборной Казахстана не хватило опыта выступления в решающих матчах.

"Мы впервые столкнулись с таким уровнем матча, когда стоят такие высокие задачи. Мы играли с Молдовой в Лиге наций - тогда решалось опустимся мы ниже или нет. Тогда все решилось благополучно по пенальти. И как бы Магомед Адиев не говорил, что наша команда - это семья, и каждый игрок может заменять друг друга. Но мы все-таки видим, что не хватало в этой игре Зайнутдинова. Я думаю, что это основная потеря. Все-таки это наш самый дорогой футболист сборной. В целом ребята все равно показали, что они не будут отбывать второй номер на поле и проявили характер".

Касымжан Мукатаев подчеркивает, что говорить о шансах сборной в решающих матчах в марте, пока рано. На результат будет влиять состав команды.

"Непонятно в каких кондициях будут греки, мы. Наш чемпионат на тот момент не будет в разгаре. Футболисты будут после отпусков, не совсем форме. То, что мы играем по системе весна-осень может тоже сказаться, но по- другому в наших условиях невозможно. Сборная заставила поверить в них, нужно поддерживать ребят", - сказал эксперт.

В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz он поделился впечатлениями о матче в Словении.

"Мне понравилась атмосфера, то, как болели местные болельщики словенцы. Я бы хотел также отметить наших болельщиков. Все выкладывались по полной. Один болельщик даже специально купил барабан и привез его с Австрии. Все молодцы: и болельщики и футболисты. Но как говорится чуть-чуть не хватило", - сказал Касымжан Мукатаев.

Ошибки в заменах?

Спортивный журналист Ерден Жалгасов считает, что нужно гордиться успехами сборной

"Результатом нельзя, конечно, быть довольным. Но и критиковать неправильно. В целом сборной нужно гордиться. Те результаты, которые они показывали на протяжении всего отборочного цикла, заслуживают уважения.В стартовом составе я бы отметил – попадание Чеснокова. Это решение напрашивалось после того, как он оформил дубль в матче против Сан-Марино. Как тактовых ошибок игроки нашей сборной не совершали, за исключением моментов с пенальти. Сам Адиев сказал, что ребята играли так как тренер говорил, по его установке. Просто на данный момент игроки Словении немного выше классом. В этом все и дело. Но, опять же, несмотря на эту разницу, ребятам удалось дать бой, отыграться, на протяжении всего матча играли вничью", - сказал эксперт.

Он также отмечает, что главный тренер по ходу матча принял не самые успешные решения.

"Как бы мы не уважали Магомеда Адиева, скорее всего, да, он немного прогадал с заменами. Думаю, что Аймбетова нужно было выпускать вместо Свиридова либо вместе с ним. Лично я ожидал его увидеть с минуты 75-80", - сказал эксперт.

По его мнению, у сборной Казахстана есть шансы попасть на чемпионат Европы.

"Делать прогнозы пока рано, за это время может пройти всякое. То есть у нас может смениться тренер, состав. У соперника тоже самое. Но думаю, что шансы неплохие. Греки не сильнее Дании, Словении. Мы сможем дать бой в Лиге наций и побороться за путевку на Евро", - заключил эксперт.

Спортивный комментатор Дидар Кадыров отмечает, что отсутствие лидеров команды в первую очередь дало такой результат.

"Было мало возможностей для маневров у Магомеда Адиева, поэтому он выпустил Быстрова справа из-за травмы Каирова. Там также могли сыграть либо Скворцов, либо Топалов. Топалова он приберег, скорее всего для того, чтобы выпустить во втором тайме, причем в центре в роли опорника", - сказал эксперт.

Он добавляет, что взаимодействие в атаке было недостаточным по ходу игры.

"Мы команда, которая отрезками забирает мяч у соперника. Сначала начинаем давить, и реализуем эти моменты. Взаимодействие в атаке – повлияло, что не смогли выиграть матч".

Дидар Кадыров отмечает, что сборная Греции, против которой сыграет сборная Казахстана в марте, сильная команда. Усложнять задачу будет то, что матч будет проходить на выезде.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал результаты команды. Наставник сборной по футболу отметил, что работа, которая предшествовала игре, принесла свои результаты.