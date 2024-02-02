Футболист сборной Казахстана перешел в турецкий клуб
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
174Фото: ФК "Астана"
Турецкий клуб "Адана Демирспор" подписал контракт с нападающим "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Абатом Аймбетовым, передаёт BaigeNews.kz. Соглашение заключено на 1,5 года с опцией возможного продления еще на один сезон, сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Турции.
Новый клуб казахстанского футболиста с сезона 2021-2022 годов выступает в Суперлиге Турции.
В прошлом сезоне Абат Аймбетов сыграл за "Астану" 25 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Столичная команда по итогам сезона заняла второе место в чемпионате Казахстана.
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