Футболист сборной Казахстана перешел в турецкий клуб

Турецкий клуб "Адана Демирспор" подписал контракт с нападающим "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Абатом Аймбетовым, передаёт BaigeNews.kz. Соглашение заключено на 1,5 года с опцией возможного продления еще на один сезон, сообщила пресс-служба клуба.

Отметим, что казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Турции.

Новый клуб казахстанского футболиста с сезона 2021-2022 годов выступает в Суперлиге Турции.

В прошлом сезоне Абат Аймбетов сыграл за "Астану" 25 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Столичная команда по итогам сезона заняла второе место в чемпионате Казахстана.