Футболист Самат Смаков и телеведущая Майя Бекбаева стали почётными гражданами Семея

Накануне Дня города в Семее вручили нагрудные знаки "Почётный гражданин". Звания получили ученый, спортсмены, журналисты и бизнесмен, передаёт BaigeNews.kz.

Церемония прошла в театре Абая с участием акима города Нурбола Нурсагатова.

"Мы отмечаем День нашего города – города с богатым культурно-историческим наследием, интересной судьбой, многообразными архитектурными и культурными традициями и душевной теплотой. Наш край богат выдающимися личностями, эта земля подарила миру великих писателей и философов, воинов, спортсменов, учёных и деятелей культуры", - сказал аким Нурбол Нурсагатов.