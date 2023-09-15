  • 15 Сентября, 21:40
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Футболист Самат Смаков и телеведущая Майя Бекбаева стали почётными гражданами Семея

Сегодня, 20:52
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facebook.com/AkimatSemey Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: facebook.com/AkimatSemey

Накануне Дня города в Семее вручили нагрудные знаки "Почётный гражданин". Звания получили ученый, спортсмены, журналисты и бизнесмен, передаёт BaigeNews.kz.

Церемония прошла в театре Абая с участием акима города Нурбола Нурсагатова.

"Мы отмечаем День нашего города – города с богатым культурно-историческим наследием, интересной судьбой, многообразными архитектурными и культурными традициями и душевной теплотой. Наш край богат выдающимися личностями, эта земля подарила миру великих писателей и философов, воинов, спортсменов, учёных и деятелей культуры", - сказал аким Нурбол Нурсагатов.

Звание "Почётный гражданин города Семей" получили:

  • ЕсенжоловЕргалиКабдоллаевич - профессор университета Шакарима, автор более 80 научных докладов и 4 учебно-методических пособий, отличник образования Республики Казахстан;
  • Абекбаев Куаныш - первый в Казахстане мастер спорта по қазақ күресі, ветеран спорта;
  • Молдашева Рыиза Асановна - член Национальной комиссии по делам женщин при президенте Республики Казахстан, почётный журналист Казахстана;
  • Бекбаева Майя Тулегеновна - телеведущая, редактор и продюсер, автор исторических проектов;
  • Смаков Самат Кабирович - казахстанский футболист, главный тренер команды "Елимай";
  • Тастекеев Дулат Турсынович - меценат, бизнесмен.
На мероприятии ряд граждан наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом", а также благодарственными письмами и сертификатами на 100 тысяч тенге. 
 

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