Футбол по-казахски обошелся в 133 млрд тенге

На развитие футбола в Казахстане в 2023 году было израсходовано 133 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bassport.kz.

На заседании комитета мажилиса депутат Казыбек Иса заявил, что легионеры в футболе и выделяемые им средства должны быть сокращены.

"Говорят, что у нас есть 180 видов спорта. Все познается в сравнении. В Германии с населением 83 миллиона человек занимаются 18 видами спорта. В Великобритании с населением 70 миллионов человек - 19 видами. В Узбекистане тоже 17 видами спорта. Европа не знает что такое спорт? И как, казахи спорт сильно развили? 180 видов спорта — это безумие", - сказал Казыбек Иса.

Он отметил, что за год у нас на футбольные клубы выделено 133 миллиарда тенге. Из них 111 миллиардов выделено из областных бюджетов.

"Выделены такие средства, а они не забивают. Куда уходят средства? Все это тратится на обогащение легионеров. Из 374 футболистов Премьер-лиги 150 были легионерами. При подготовке к чемпионату мира средства, выделяемые бокс, борьбу и тяжелую атлетику, перераспределяются на футбол. 80% из них тратится на легионеров. За 30 лет мы построили единственный стадион. Узбекистан построил 10 стадионов, выделив на футбол в два раза меньше средств", - сказал депутат.

В январе 2024 года Казахстанская федерация футбола (КФФ) отменила правило, согласно которому во время матча чемпионата Казахстана в составе каждой команды на поле могло быть не более семи легионеров. Теперь требование будет распространяться на заявку клубов: минимум 13 из 25 мест должны занимать воспитанники казахстанского футбола.

В январе 2024 года Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об отмене лимита на легионеров. По словам главы федерации КФФ Адилета Барменкулова реформа принята на фоне неудачного 15-летнего опыта с "различными экспериментами с лимитами на легионеров". В целом это должно создать условия для живой конкуренции, систему рыночной оплаты труда, что исключит искусственное завышение зарплат, а высокий уровень конкуренции на поле обеспечит повышение качества игры и увеличение интереса к футболу. Все вместе это должно, привести к увеличению посещаемости стадионов и повысит потребность в строительстве современных арен.