  • 12 Апреля, 20:07
  • BAIGENEWS

Фуры застряли на трассе из-за паводка в Атырауской области

Сегодня, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
153
Фото: baigenews.kz

Министерство транспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

 
"В связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 АТС, в том чсиле 16 отечественных, 51 - иностранное", - сообщили в ведомстве.

Поэтому Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских машин транзитом по территории Узбекистана из пунктов пропуска "Тажен" и "Конысбаева" в Мангистауской и Туркестанской областях.

 

Самое читаемое

Наверх