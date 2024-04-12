Фуры застряли на трассе из-за паводка в Атырауской области
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
153Фото: baigenews.kz
Министерство транспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 АТС, в том чсиле 16 отечественных, 51 - иностранное", - сообщили в ведомстве.
Поэтому Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских машин транзитом по территории Узбекистана из пунктов пропуска "Тажен" и "Конысбаева" в Мангистауской и Туркестанской областях.
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