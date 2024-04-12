Фуры застряли на трассе из-за паводка в Атырауской области

"В связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 АТС, в том чсиле 16 отечественных, 51 - иностранное", - сообщили в ведомстве.