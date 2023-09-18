Фура опрокинулась на трассе в области Жетысу
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
169Фото: polisia.kz
Грузовик MAN F2000 перевернулся на 400-м километре республиканской трассы Алматы - Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.
За рулём большегруза был 23-летний житель Усть-Каменогорска. По предварительной версии водитель не справился с управлением автомобилем и допустил его опрокидывание.
Водитель погиб на месте происшествия.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 345 УК РК.
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