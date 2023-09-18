Фура опрокинулась на трассе в области Жетысу

Грузовик MAN F2000 перевернулся на 400-м километре республиканской трассы Алматы - Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.

За рулём большегруза был 23-летний житель Усть-Каменогорска. По предварительной версии водитель не справился с управлением автомобилем и допустил его опрокидывание.

Водитель погиб на месте происшествия.



По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 345 УК РК.