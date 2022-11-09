Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса

Фото: election.gov.kz

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве депутата Мажилиса Парламента РК Фуата Сатыбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

Им стал член Общественного объединения "ДПК "Ак жол" Фуат Сатыбаев.

"Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения "ДПК "Ак жол" Сатыбаеву Фуату Сайдахметовичу. Зарегистрировать Сатыбаева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Вручить Сатыбаеву Ф.С. соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", - говорится в сообщении ЦИК.

В ходе вручения Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Фуат Сатыбаев известен в Павлодарской области как врач-хирург, почётный работник здравоохранения. 10 января 2021 года он был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии "Ак жол", являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.