- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 13:25 131
- На фотографирующую всё подряд женщину обратили внимание полицейские в Павлодаре 13:14 147
- Французские лекарства и клиника в Алматы: о чем говорили министры здравоохранения двух стран 12:45 260
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 12:13 302
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 11:43 353
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 11:26 326
- В Алматы пройдёт международный турнир по лёгкой атлетике 10:56 375
- Cпасатели Восточного Казахстана пришли на помощь терпящим бедствие на воде 10:28 380
- Баран по кличке Миллион из Туркестанской области признан самым тяжёлым в стране 09:49 557
- Президент обратился к казахстанским журналистам 09:04 435
- Лишь в одном городе Казахстана обещают неблагоприятные метеоусловия 08:42 403
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 08:03 321
- Мусульмане Казахстана празднуют Курбан Айт 08:00 380
- Представительство Satbayev University откроется в Ташкенте 07:38 543
- Подростка из Актобе приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть сверстника 06:17 780
- Жители Южной Кореи официально "помолодеют" на один-два года 05:44 509
- Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит онкобольных инновационными препаратами 04:31 506
- Планета лишилась тропических лесов площадью размером со Швейцарию 03:50 550
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 582
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 665
- Расследование начато по факту смерти казахстанского тяжелоатлета 00:13 890
- 18 человек, в том числе дети, заразились бруцеллёзом в Костанайской области 27.06.2023 619
- Более четырёх тысяч слитков золота продали в Казахстане в мае 27.06.2023 655
- Приговор отцу, убившему троих детей, вынесли в Актау 27.06.2023 897
- Пожар в Усть-Каменогорске: огонь тушат с помощью вертолёта 27.06.2023 682
- На сколько подорожает отопление в Алматы 27.06.2023 610
- Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны 27.06.2023 1119
- Какой будет погода на Курбан айт в Казахстане 27.06.2023 617
- Meta даст возможность родителям контролировать подростков в мессенджерах 27.06.2023 616
- Нурбек Пусырманов стал директором Института истории государства 27.06.2023 606
- Из бакалавриата в докторантуру: казахстанец получил приглашение от университета Лиги Плюща 27.06.2023 823
- Пожар на территории лесничества локализовали в ВКО 27.06.2023 689
- 55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны 27.06.2023 731
- Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане 27.06.2023 1001
- "В Казахстане живут более 40 тысяч представителей кыргызского этноса" - Ашимбаев 27.06.2023 558
- "Хотят лишить наших детей реабилитации": скандал разгорелся из-за нового стандарта Минздрава 27.06.2023 1352
- "Родители хотели монетизацию" - аким Туркестанской области о скандалах в детских лагерях 27.06.2023 710
- К 5 годам тюрьмы за фиктивное банкротство приговорили жительницу Костаная 27.06.2023 751
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 726
- Убийство юриста в Алматы: приговор присяжных отменили 27.06.2023 675
- Станция юных натуралистов с семидесятилетней историей работает в Актобе 27.06.2023 709
- Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске 27.06.2023 786
- Почему фермеры Туркестанской области платят за воду в два раза дороже, чем в других регионах 27.06.2023 677
- Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области 27.06.2023 641
- ЧВК "Вагнер" передаст технику Минобороны России 27.06.2023 856
- Кошанов созвал совместное заседание парламента на 30 июня 27.06.2023 732
- Транснациональную наркогруппировку "накрыли" в стране 27.06.2023 618
- В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра 27.06.2023 669
- Взрыв в Шемонаихе: названа предварительная версия случившегося 27.06.2023 724
- Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ 27.06.2023 621
- С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты 27.06.2023 1330
- Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ 27.06.2023 736
- СМИ предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания - Токаев 27.06.2023 565
- Летнее кафе с киосками сносят в Алматы 27.06.2023 624
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 913
- В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности 27.06.2023 787
- Пожар вторые сутки тушат на востоке Казахстана 27.06.2023 630
- Прокуроры оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге в Алматы 27.06.2023 733
- В Казахстане сократилось число детдомов 27.06.2023 575
- Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір" 27.06.2023 837
- Принтер за 10 млн тенге хотели купить в детский сад в Мангистауской области 27.06.2023 627
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Россию 27.06.2023 757
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 848
- "Начался какой-то сюр": Казахстанка рассказала, как экипаж Air Astana "спасал" пассажирку от обморока 27.06.2023 3724
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 788
- Дорог баран к Курбан айту: жертвенные животные подорожали в стране 27.06.2023 898
- Более триллиона тенге потратили казахстанцы на азартные игры за три года 27.06.2023 707
- 85-летний марафонец из Кызылорды удивляет своими достижениями 27.06.2023 780
- АО "Qazcontent" стало обладателем премии “Парламент сөзі” 27.06.2023 854
- В Абайской области нет незаконной вырубки сгоревшего леса - акимат 27.06.2023 702
- На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта 27.06.2023 805
- Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики 27.06.2023 792
- Регулярные полёты из Алматы в Сочи возобновила российская авиакомпания 27.06.2023 955
- Бублик принял неожиданное решение после своей исторической победы 27.06.2023 773
- В трёх городах Казахстана задержали членов ОПГ, торговавшей наркотиками 27.06.2023 866
- Самый богатый казахстанец купил команду "Формулы-1" 27.06.2023 1693
- Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления 27.06.2023 2090
- Двое детей утонули в Большом Алматинском канале 27.06.2023 1051
- Награду Иманбека выставят в музее Павлодара 27.06.2023 1197
- Жена алматинского стрелка Игоря Дужнова угрожает самосожжением 27.06.2023 1332
- LOADING...
Французские лекарства и клиника в Алматы: о чем говорили министры здравоохранения двух стран
Казахстанская делегация во главе с министром здравоохранения страны Ажар Гиният посетила Францию с двухдневным рабочим визитом по приглашению Министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брон и Посольства Французской Республики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
В ходе поездки прошли двусторонние встречи с министром здравоохранения и профилактики Франции Француа Броном, по обсуждению проекта Межправительственного соглашения между двумя странами в области здравоохранения, перспектив казахстанско-французского сотрудничества в области здравоохранения.
По итогам переговоров достигнута договорённость об активизации сотрудничества в области здравоохранения, включая привлечение инвестиций в национальную систему здравоохранения, локализации производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, модернизации лабораторной службы; телемедицины и цифровом здравоохранении, а также строительстве современной клиники в Алматы.
Также состоялись встречи с французским бизнес-сообществом Парижа, Лилля, Берка и руководителями медицинских организаций и агентств с целью привлечения инноваций, технологий и инвестиций в систему здравоохранения Казахстана, а также совместного производства питания для ослабленных детей и детей, страдающих аллергией.
"Мы ценим вклад французских компаний в развитие национальной отрасли здравоохранения и будем оказывать поддержку в их усилиях и установления партнерских отношений с местными участниками здравоохранения. Ярким примером такого взаимовыгодного партнерства является реализация совместных проектов с ведущими французскими компаниями "C3 Medical" и другими партнёрами", — отметила в ходе встречи Ажар Гиният.
Также во время визита глава казахстанского минздрава посетила ведущие медицинские организации (Протонный центра Института Кюри, Клиника Виктора Гюго, Симуляционный медицинский центр Лилля, Реабилитационно-восстановительный центр им. Жака Клавье — Фонда Опаль, Институт психомоторного развития и др.) с целью развития партнерских отношений по вопросам усовершенствования онкологической службы, ортопедии и травматологии, развития цифровых услуг в медицине, повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров и др.
В завершении встреч Ажар Гиният пригласила французских коллег для реализации инновационных совместных проектов в новом витке международных отношений, а также принять участие в Глобальной конференции по ПМСП и 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, запланированных 22-27 октября 2023 года в Астане.
-
Trend news
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 13:25 4
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 578
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 662
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 724
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 844
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 786
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 2493
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1240
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 106585
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 829
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 2788
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3491
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2739
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2231
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1388
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5866
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1524
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20613
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2336
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14251
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3682
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10102
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1831
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3126
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2435
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2486
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2438
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2460
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2490
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2118
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2676
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26335
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1862
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2407
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2275
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2326
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2102
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2529
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2145
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2981
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10683
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28926
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1958
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2027
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2305
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7619
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2237
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3035
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35294
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6175
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2881
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4637
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2348
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3107
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 4009
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2322
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2597
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2443
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2846
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10561
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2500
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8269
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4064
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3701
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2944
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2452
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3681
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3653
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4133
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5119
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3085
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 3001
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3221
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50730
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2860
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 4089
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3505
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3975
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3200
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3587
-
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 12:13 275
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 11:43 347
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 11:26 321
- Президент обратился к казахстанским журналистам 09:04 429
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 08:03 319
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 911
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 979
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 752
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 1779
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1161
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1597
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 2002
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1324
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1358
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37232
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1314
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1806
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1750
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1636
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2236
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1816
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1934
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2328
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2198
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2550
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2477
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3075
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2744
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2493
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2209
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2135
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2598
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3584
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3012
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2230
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2383
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2851
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2147
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2615
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2570
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2913
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2819
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2738
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2649
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3277
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4880
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2984
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4544
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3670
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3459
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3003
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3910
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2808
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3203
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4318
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2963
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3599
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2917
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2934
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2594
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3146
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7674
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3751
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2412
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2790
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3259
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3190
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2928
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3304
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3431
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5782
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3592
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4744
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3883
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3574
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4375
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3884
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4267
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3855
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3908