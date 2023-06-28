Французские лекарства и клиника в Алматы: о чем говорили министры здравоохранения двух стран

Фото: Минздрав РК

Казахстанская делегация во главе с министром здравоохранения страны Ажар Гиният посетила Францию с двухдневным рабочим визитом по приглашению Министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брон и Посольства Французской Республики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ходе поездки прошли двусторонние встречи с министром здравоохранения и профилактики Франции Француа Броном, по обсуждению проекта Межправительственного соглашения между двумя странами в области здравоохранения, перспектив казахстанско-французского сотрудничества в области здравоохранения.

По итогам переговоров достигнута договорённость об активизации сотрудничества в области здравоохранения, включая привлечение инвестиций в национальную систему здравоохранения, локализации производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, модернизации лабораторной службы; телемедицины и цифровом здравоохранении, а также строительстве современной клиники в Алматы.

Также состоялись встречи с французским бизнес-сообществом Парижа, Лилля, Берка и руководителями медицинских организаций и агентств с целью привлечения инноваций, технологий и инвестиций в систему здравоохранения Казахстана, а также совместного производства питания для ослабленных детей и детей, страдающих аллергией.

"Мы ценим вклад французских компаний в развитие национальной отрасли здравоохранения и будем оказывать поддержку в их усилиях и установления партнерских отношений с местными участниками здравоохранения. Ярким примером такого взаимовыгодного партнерства является реализация совместных проектов с ведущими французскими компаниями "C3 Medical" и другими партнёрами", — отметила в ходе встречи Ажар Гиният.

Также во время визита глава казахстанского минздрава посетила ведущие медицинские организации (Протонный центра Института Кюри, Клиника Виктора Гюго, Симуляционный медицинский центр Лилля, Реабилитационно-восстановительный центр им. Жака Клавье — Фонда Опаль, Институт психомоторного развития и др.) с целью развития партнерских отношений по вопросам усовершенствования онкологической службы, ортопедии и травматологии, развития цифровых услуг в медицине, повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров и др.

В завершении встреч Ажар Гиният пригласила французских коллег для реализации инновационных совместных проектов в новом витке международных отношений, а также принять участие в Глобальной конференции по ПМСП и 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, запланированных 22-27 октября 2023 года в Астане.