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  • Французские фанаты Димаша Кудайбергена устроили праздник для детей из Караганды
пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Французские фанаты Димаша Кудайбергена устроили праздник для детей из Караганды

Фанаты популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена помогли карагандинцам устроить праздник для особенных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Деньги на то, чтобы 50 подопечных фонда "Батыл Журек" смогли развлечься в парке, собрали поклонники исполнителя из Франции.

В день рождения своего кумира участники фан-клуба устраивают благотворительные акции в разных регионах Казахстана.

По словам советника акима Караганды по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью Асель Бекбаевой, в этом году поклонницы решили порадовать детей из Караганды.

"Мы провели акцию для 50 детей из фонда "Батыл Журек". Участвовали дети, находящиеся на домашнем обучении, а также те, кто посещает школы-интернаты. Спасибо Димашу за творчество, которое вдохновляет людей на такие добрые дела!" – сказала Асель Бекбаева.

Арай Мухатаева вместе с сыном специально сделали к мероприятию небольшой транспарант. Творчество Димаша Кудайбергена они знают и любят.

"Мы рады, что фанаты Димаша с уважением и заботой относятся к особенным детям. Подобные акции очень нужны. У сына только дом и школа, не хватает эмоций, новых впечатлений. А на таких праздниках он общается со сверстниками, радуется, развлекается", – сказала мама мальчика.

Праздник завершился мыльными пузырями и играми с аниматорами.

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Сегодня, 22:45
158
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