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Французские фанаты Димаша Кудайбергена устроили праздник для детей из Караганды
Фанаты популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергена помогли карагандинцам устроить праздник для особенных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Деньги на то, чтобы 50 подопечных фонда "Батыл Журек" смогли развлечься в парке, собрали поклонники исполнителя из Франции.
В день рождения своего кумира участники фан-клуба устраивают благотворительные акции в разных регионах Казахстана.
По словам советника акима Караганды по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью Асель Бекбаевой, в этом году поклонницы решили порадовать детей из Караганды.
"Мы провели акцию для 50 детей из фонда "Батыл Журек". Участвовали дети, находящиеся на домашнем обучении, а также те, кто посещает школы-интернаты. Спасибо Димашу за творчество, которое вдохновляет людей на такие добрые дела!" – сказала Асель Бекбаева.
Арай Мухатаева вместе с сыном специально сделали к мероприятию небольшой транспарант. Творчество Димаша Кудайбергена они знают и любят.
"Мы рады, что фанаты Димаша с уважением и заботой относятся к особенным детям. Подобные акции очень нужны. У сына только дом и школа, не хватает эмоций, новых впечатлений. А на таких праздниках он общается со сверстниками, радуется, развлекается", – сказала мама мальчика.
Праздник завершился мыльными пузырями и играми с аниматорами.
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