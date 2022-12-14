Франция против Марокко: кто станет вторым финалистом ЧМ-2022

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Сборная Марокко и Франции сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу. Предстоящий матч уже интересен не только болельщикам футбола из-за нескольких причин. Так, например, марокканцы стали первой африканской сборной, пробившейся в полуфинал чемпионата мира. О главных фактах, особенностях команд и возможном исходе матча в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Сборная Марокко. Фото: AFP

На пути к полуфиналу: сенсации Марокко

Сборная Марокко является главной сенсацией чемпионата мира в Катаре. До 2022 года ни одной африканской команде не удавалось выйти в полуфинал главного футбольного турнира.

На пути к полуфиналу сборная обыграла Бельгию (2:0), Канаду (2:1), Испанию (0:0, по пенальти — 3:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Для того, чтобы выйти в полуфинал команда также обыграла Португалию, заставив расстаться с мечтой получить трофей в Катаре одного из великих игроков современности Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду после матча с Марокко. Фото: Alex Grimm/Getty Images

"Мы становимся командой, которую все любят, потому что мы показываем, чего мы можем достичь", — сказал тренер марокканцев Валид Реграги.

Действительно, команда марокканцев сейчас одна из самых популярных в Катаре. И это можно объяснить не только тем, что сборная матч за матчем преподносит сенсацию, но и мультикультурным составом.

Так, 14 из 26 футболистов, вошедших в заявку сборной, родились за пределами Марокко.

Например, это Ашраф Хакими, который играет за "Пари Сен-Жермен". Он родился и вырос в Испании, но решил выступать за историческую родину.

Другая звезда сборной — вингер Хаким Зиеш из "Челси". Все деньги, которые выплачивают 29-летнему футболисту за игру в сборной, он отдаёт команде и нуждающимся семьям из Марокко.

Среди ярких игроков сборной также Софьян Амрабат из "Фиорентины" и Яссин Буна из "Севильи". Голкипер по итогам игры с Португалией был признан лучшим игроком встречи.

"Главное - это командный дух, все футболисты знают, что нужно выложиться полностью. Мы всегда играем командно и с хорошим настроем, для меня дух - это всё в футболе, играть с сердцем - важнее всего", - говорит главный тренер команды перед матчем с Францией.

Марокко как первую африканскую страну, вышедшею в полуфинал чемпионата мира, поддерживает весь континент и арабский мир. Ранее до 1/4 финала доходили Камерун - в 1990 году, Сенегал - в 2002 году, и Гана - в 2010 году.

На турнир сборная пробивалась под руководством другого специалиста - Вахида Халилходжаевича. Валид Реграги возглавил команду за несколько месяцев до чемпионата.

Валид Реграги (справа). Фото: Global Look Press

За счёт чего сборная Марроко смогла обыграть сильные команды и выйти в полуфинал? Во многом этому способствовала правильная целостность в обороне, ориентация на контратаки и дисциплина. Всего этого достаточно при хорошей реализации моментов. Сказать, что марроканцы пробились в полуфинал случайно нельзя, и их возможность взять золото в Катаре вряд ли уже кого-то шокирует.

Триумфаторы прошлого чемпионата – сборная Франция

Сборная Франции в Катаре успешно защищает титул чемпиона мира. До этого прошлые победители не выходили из группы и проваливались на турнире.

У команды Франции есть возможность стать первой командой за 60 лет, которая выиграла два подряд титула чемпиона мира. Этот подвиг недостижим с тех пор, как Бразилия сделала это в 1958 и 1962 годах.

Одними из лидеров команды является Килиан Мбаппе. Если в 2018 году он приезжал на турнир в статусе восходящей звезды, то сейчас он - игрок от которого, во многом зависит результат. Так, например, сборная Англии в матче за выход в полуфинал делала всё возможное, чтобы закрыть действия 24-летнего игрока.

Фото: Getty Images

Это, возможно, могло помочь решить исход в пользу англичан, но при такой тактике пространство получили партнёры Мбаппе. В итоге единственный гол от англичан забил нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, от Франции – полузащитник "Реал Мадрида" Орельен Тчуамени и нападающий "Милана" Оливье Жиру. Счёт: 1:2 и Франция в полуфинале.

К слову, Жиру сейчас один из самых результативных игроков в сборной. Он побил рекорд Тьерри Анна, забив 52 мяча за национальную команду.

Выиграть Франции золото без стараний капитана Уго Льориса также видится маловероятным. В матче против Польши он догнал другого обладателя кубка Лилиана Тюрама по количеству игр за сборную. У них по 142 матча за национальную команду.

Кто выйдет в финал

Марокканская сборная — главный сюрприз чемпионата мира в Катаре. Единственный гол, который они пропустили в пяти играх - это автогол против Канады на групповом этапе. Сильнейшие команды не смогли забить в ворота сборной Марокко.

При этом Франция впервые после чемпионата в 1982 и 1986 годов выходит в два полуфинала подряд и сейчас команда сделает всё, что оформить второй финал подряд.

Действующих чемпионов не раз списывали со счетов. Сначала говорили об отсутствии действующих игроков: Карима Бензема и Поля Погбы. Затем отмечали перегорание главного тренера Дидье Дешама. Результаты же последних матчей показали, что опасения напрасны. Команда проиграла за последние 12 матчей только Тунису, что можно объяснить досадным недоразумением.

Фото: Getty Images

Что касается истории встреч, то Франция и Марокко встречались дважды, и обе игры носили товарищеский характер. В 1999 году выиграли французы (1:0), а в 2007-м – победителя выявить не удалось (2:2).

Фаворитом этого противостояния является Франция. Но учитывая, что марокканцы на турнире пропустили лишь раз (и то это был автогол), демонстрируя хорошую защиту, говорить об уверенной победе действующих чемпионов пока не приходится. Возможно, для того, чтобы выявить финалиста придётся играть в дополнительное время.

Как бы не сложились результаты, болельщиков ждёт интересный полуфинал, не менее зрелищный чем между Хорватией и Аргентиной.

Прямая трансляция матча Франция — Марокко начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.