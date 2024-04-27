Франция получила Олимпийский огонь

Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си"

Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.

Фото: REUTERS

До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.

Фото: REUTERS

После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.