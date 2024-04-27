Франция получила Олимпийский огонь
Сегодня, 13:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
78Фото: REUTERS
Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си"
Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.
Фото: REUTERS
До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.
Фото: REUTERS
После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.
Самое читаемое
- Тучи насекомых атакуют жителей Туркестанской области
- 110-летний американец назвал секреты долголетия
- Ребёнка закопали в огороде: главный педагог Акмолинской области прокомментировал трагедию
- Громкое дело: суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП с автобусом в Алматы
- Изнасилование девочки в Туркестанской области: полиция сделала заявление