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пресс-службы мажилиса/Ж. Жумабекова Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05
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Фото: пресс-службы мажилиса/Ж. Жумабекова

Фоторепортаж: открытие парка дружбы Казахстана и Турции в Анкаре

К 100-летию Турецкой республики в Анкаре торжественно открыли Парк дружбы Казахстана и Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента.

 

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Сегодня, 11:05
321
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