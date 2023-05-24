Фото с роскошной свадьбы дочери Сауата Мынбаева попали в Сеть

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Бывший министр финансов РК, экс-глава нацкомпаний "КазМунайГаз" и "Казахстан Темир Жолы" Сауат Мынбаев выдал единственную дочь замуж. Торжество прошло в Турции. Кадры с него попали в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточняет Telegram-канал Ösek–tösek, празднование прошло на острове Теос, Измир.

В супруги 28-летняя Жансулу Мынбаева выбрала сына крупного индийского бизнесмена.

"Церемония проходила в индийском стиле, а вечером был той со всеми детьми чиновников и олигархами страны. На мероприятии были замечены политики из Казахстана, в том числе Ахметжан Есимов, Имангали Тасмагамбетов, Кайрат Мами, Бауыржан Байбек, Берик Имашев и практически все главные бизнесмены из списка Forbes", - пишут авторы канала.

Отец невесты Сауат Мынбаев был президентом республиканской строительной биржи "Казахстан", первым зампредседателя правления АО "Казкоммерцбанк", министром финансов, замруководителя администрации президента РК, главой Минсельхоза, президентом ЗАО "Банк Развития Казахстана", вице-премьером, министром индустрии и торговли, министром энергетики и минеральных ресурсов.

Он также возглавлял АО "Холдинг по управлению государственными активами „Самрук“, был председателем правления АО "Национальная компания „КазМунайГаз“" и "НК „Қазақстан темір жолы“.