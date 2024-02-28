Появившееся в Сети фото с беглым экс-акимом в Лондоне прокомментировали в Генпрокуратуре

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал появившееся в социальных сетях фото экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, который находится в розыске с 2013 года, передаёт BaigeNews.kz. Фото экс-чиновника были сделаны в Лондоне.

"В отношении него есть приговор, который вынесен заочно. К сожалению, с Лондоном у нас нет каких-то соглашений о выдаче или передаче. Правоохранительные органы ничего не могут сделать, если нет соответствующих соглашений", - сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, Бергей Рыскалиев был акимом Атырауской области с 2006 по 2012 год. В 2013 году он был объявлен в розыск за совершение преступления. Суд признал его виновным в присвоении чужого имущества, а также в создании организованного преступного сообщества.

Бергей Рыскалиев получил в Великобритании статус беженца по политическим основаниям.