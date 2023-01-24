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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:58
165
Сегодня, 18:58
165
Фото: pixabay.com

Форум для работников региональных СМИ пройдёт в Астане

25-26 января в здании "Казмедиа центра" в Астане пройдёт форум по вопросам повышения уровня работы региональных печатных изданий, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие организует Министерство информации и общественного развития РК.

Для участия в форуме нужно зарегистрироваться по электронному адресу a.elemesov@qogam.gov.kz.

При возникновении дополнительных вопросов можете обращаться по телефонам:

+ 7-7172-740-473,
+ 7-7172-740-535,
+ 7-776-866-0626,
+ 7-777-774-7277.

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#форум #СМИ #МИОР
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:58
165
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