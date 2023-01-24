Форум для работников региональных СМИ пройдёт в Астане

Фото: pixabay.com

25-26 января в здании "Казмедиа центра" в Астане пройдёт форум по вопросам повышения уровня работы региональных печатных изданий, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие организует Министерство информации и общественного развития РК.



Для участия в форуме нужно зарегистрироваться по электронному адресу a.elemesov@qogam.gov.kz.



При возникновении дополнительных вопросов можете обращаться по телефонам:



+ 7-7172-740-473,

+ 7-7172-740-535,

+ 7-776-866-0626,

+ 7-777-774-7277.