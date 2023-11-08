Формируется новый транспортный каркас Евразии - Токаев о коридоре "Север – Юг"

Транспортный коридор "Север – Юг" может стать одним из локомотивов экономического развития Казахстана, который не имеет выхода к океану. Об этом 8 ноября в интервью "Известиям" заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Казахстана отметил, что маршрут "Север – Юг" способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии.

"Для развития коридора "Север – Юг" сторонами принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора "Север – Юг", непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций", - сказал Токаев.

Токаев добавил, что сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве.

"По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды", - сказал президент Казахстана.

По его словам, наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения для создания общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надёжной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях.

"Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока", - добавил президент РК.

Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.