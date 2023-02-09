Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 220 миллионов тенге

Фото: aprfd.kz

Фонд "Қазақстан халқына" на 220 миллионов тенге приобрёл препараты для пациентов с диагнозом "нейрофиброматоз".

Общественный фонд в рамках оказания благотворительной помощи по обеспечению лекарственными средствами граждан с тяжелыми и орфанными заболеваниями закупил препарат "Селуметиниб" (Коселуго) для двух пациентов с диагнозом "нейрофиброматоз" из Карагандинской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz.

Так, для пациентов приобретены 36 упаковок лекарства на общую сумму 220 миллионов 644 тысяч тенге.

Отметим, в рамках заключенного договора с ТОО "Медсервис плюс" в середине января этого года поставка препарата осуществлена в регионы, пациенты уже начали проведение курса терапии.

К слову, препарат "Селуметиниб" – противоопухолевое средство, применяется в качестве монотерапии для лечения симптоматических, неоперабельных плексиформных нейрофибром у пациентов детского возраста от трёх лет и старше с нейрофиброматозом первого типа.

Нейрофиброматоз является наследственным заболеванием, характеризующимся образованием доброкачественных опухолей на коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах.