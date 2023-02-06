Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 15,5 миллиарда тенге

Фото: ife4me.plus

Общественный фонд "Қазақстан халқына" с прошлого года фонд приобрёл лекарственные средства 131 пациентам с редкими (орфанными) тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями (из них 100 детей) на сумму более 15,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Среди них для 24 пациентов с онкологическими заболеваниями закуплены препараты "Китруда", "Лорбрена", "Алунбриг", "Рибоциклиб", "Атезолизумаб", "Ленвима", "Кискали", "Карзиба" на общую сумму два миллиарда 271 миллионов тенге. Также заключен договор и ожидается поставка препарата "Коселуго" для трёх детей.

"К примеру, на 2 миллиарда тенге приобретено лекарство "Динутуксимаб бета" ("Карзиба") для 13 детей с диагнозом нейробластома. Из них девять детей из регионов получат таргетную иммунотерапию в Научном центре педиатрии и детской хирургии (НЦПДХ) города Алматы и четверо детей в отделе онкологии корпоративного фонда "University Medical Center", - говорится в сообщении.

Накануне в Астане маленьких пациентов посетила и побеседовала с родителями и врачами центра член попечительского совета, руководитель экспертного комитета по орфанным заболеваниям при правлении фонда "Қазақстан халқына" Бахыт Байгалиева.

"Благодаря фонду "Қазақстан халқына" появилась возможность закупать дорогостоящие препараты для пациентов c орфанными заболеваниями. Также внедряются проекты по применению новых методов лечения таргетными препаратами, на основе международного опыта. В их числе и лечение нейробластомы. Поэтому мы мониторим пациентов, получающих помощь, встречаемся с ними, родителями и врачами, чтобы узнать самочувствие, ход лечения и оценить эффективность терапии. Мы надеемся, что начатое лечение пройдет хорошо и пациенты обязательно победят нейробластому", – отметила Бахыт Байгалиева.

В отделе онкологии два ребенка начали курс таргетной иммунотерапии препаратом "Карзиба". Один из детей – семилетний Хасан. Онкологию у ребенка выявили в 2020 году. По словам его мамы Фаины Садвакасовой, заболевание стало настоящим вызовом для всей семьи. За три года Хасан преодолел сложный путь борьбы с болезнью. Сейчас он завершил первый из пяти этапов иммунотерапии. Стоимость курса составила почти 34 миллиона тенге, препарат приобретен фондом "Қазақстан халқына".

В отделении онкологии Хасан уже завел себе новых друзей, но очень скучает по отцу, бабушке и дедушке, особенно по младшему брату Алану.

"В 2020 году мы заметили увеличение живота у Хасана, обратились в поликлинику и нас направили сюда. Здесь поставили диагноз нейробластома четвертой стадии. С этого момента мы приступили к лечению. На данном этапе получаем иммунотерапию через препарат "Карзиба". Надеемся, что это наш последний этап лечения и что все будет хорошо. Всем деткам, и кто связан с этой болезнью хочу сказать, что надо молиться и верить врачам. Сейчас медицина не стоит на месте. Посмотрите на нас. Прошло почти три года мы не опустили руки, глаза наши всегда блестят. Хочу выразить благодарность фонду "Қазақстан халқына" что дали нам такую возможность и шанс", – рассказала Фаина Садвакасова.

Хасану через катетер вводили препарат непрерывно 24 часа в течение десяти дней. Еще двое детей после завершения своего лечения начнут этап иммунотерапии с "Карзибой". По словам врачей, препарат показан для лечения пациентов с нейробластомой в возрасте от 12 месяцев и старше, ранее получавших химиотерапию и достигших ответа, а также пациентов с рецидивирующей или рефрактерной нейробластомой в анамнезе.

"В период нахождения пациент находится под строгим мониторингом нашего медперсонала, то есть медсестер, которые прошли обучение. Они круглосуточно находятся рядом и ежечасно мониторируют давление, сатурацию, температуру тела, болевой синдром и другие жизненные отклонения. Один курс длится десяти дней. После его окончания мы несколько дней наблюдаем общее самочувствие, параметры, все показатели крови и общего анализа. После выписываем. Согласно протоколу лечения и рекомендацией европейских врачей следующий курс должен начинаться на 35 день. Затем ближе к курсу заблаговременно проводим ряд исследований и приступаем к курсу. Между курсами проводится оценка состояния пациента. В принципе, иммунотерапия "Карзибой" переносится неплохо, на первых двух курсах наблюдаются осложнения, остальные курсы проходят удовлетворительно", – рассказала заведующая программой "Солидных опухолей" корпоративного фонда "University Medical Center" Кундыз Шайхызада.

К слову, если в других медицинских центрах рекомендуют проводить лечение в условиях реанимационного отделения, то в КФ "University Medical Center" адаптировали условия в отделении, где ребенок находится рядом с мамой, с другими детьми, что позитивно влияет на процесс лечения.