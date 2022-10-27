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Фонд "Қазақстан халқына" окажет матпомощь пострадавшим при лесных пожарах костанайцам
Общественный фонд "Қазақстан халқына" окажет помощь жителям Костанайской области, которые пострадали при лесных пожарах в сентябре 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-релизе фонда указывается, что фонд совместно с акиматом региона прорабатывал механизм оказания благотворительной помощи и ранее заявлял об участии в оснащении домов пострадавших жителей, а также в работе по восстановлению детского спортивно-оздоровительного лагеря.
22 октября акиматом Костанайской области вручены ключи от 91 дома жителям села Аулиеколь, чьи дома полностью сгорели в пожаре 3 сентября. В связи с этим 22 октября попечительским советом общественного фонда "Қазақстан халқына" принято решение об оказании благотворительной помощи жителям Костанайской области.
"Для обустройства домов фонд выделит два миллиона тенге каждой семье, получившей жильё от местного исполнительного органа. На эти цели будут направлены средства фонда, а также собранные средства подписчиков Telegram-канала Yedilov Online в лице Едилова Е.О. (25 822 791 тенге), поступившие на спецсчёт фонда. Отметим, в начале сентябре "Қазақстан халқына" открыл спецсчёт для оказания помощи пострадавшим в Костанайской области. На сегодня на спецсчёте фонда имеется 251 831 184 тенге", - указывается в пресс-релизе.
Также попечительский совет фонда "Қазақстан халқына" принял решение о выделении финансовых средств для строительства нового детского спортивно-оздоровительного лагеря на 150 мест в Аулиекольском районе вместо сгоревшего детского спортивно-оздоровительного лагеря "Достык". После утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости строительства фонд профинансирует строительство лагеря. На эти цели планируется направить средства фонда, а также поступившие деньги на спецсчёт фонда от ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" (200 миллионов тенге), НАО "Университет имени Шакарима" (2 804 978 тенге), КФ "Закят и благотворительный фонд Духовного управления мусульман Казахстана" (23 003 415 тенге), ТОО "AQMOL-project" (200 000 тенге).
Общественный фонд "Қазақстан халқына" выражает благодарность всем казахстанцам и предпринимателям за проявленную поддержку жителей Костанайской области, пострадавших от крупного лесного пожара.
Сообщалось, что накануне Дня Республики в Аулиекольском районе Костанайской области сдали в эксплуатацию и вручили ключи от новых домов пострадавшим от лесных пожаров. 91 семья теперь будет жить в построенном микрорайоне с символичным названием "Бiрлiк" в райцентре Аулиеколь. Каждое строение расположено на участке в 10 соток. К домам подведены все необходимые коммуникации: вода, газ, свет, канализация. Внутренние работы выполнены в чистовом варианте.
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