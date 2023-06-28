Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит онкобольных инновационными препаратами

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Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит инновационными таргетными препаратами онкобольных старше 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что данные препараты не предоставляются государством в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

На сегодняшний день обеспечение данной категории граждан противоопухолевыми препаратами на амбулаторном уровне проводится на основании приказа министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года, который включает базовую терапию и ограниченный перечень лекарств, а современные инновационные таргетные препараты в нём полностью отсутствуют.

Таргетная терапия — это одна из форм лекарственной терапии для прицельного лечения онкологии. В то время как традиционная или стандартная химиотерапия направлена на быстрорастущие клетки по всему организму, независимо от того, являются они раковыми или нет, таргетная терапия направляет лекарства на конкретные особенности раковых клеток. Таргетная терапия призвана блокировать или остановить копирование раковых клеток и предотвратить образование новых онкологических клеток.

Данные лекарства позволяют увеличить показатели долгосрочной выживаемости, достигнуть положительную ремиссию, улучшить качество жизни человека с онкологией, снизить затраты государства на стационарную помощь, отметили в фонде.

Таргетная терапия позволяет на раннем этапе лечения привести к минимизации побочных действий от лечения (химиотерапии, лучевой терапии и других), также обуславливает снижение вероятности образования метастатических опухолей, а при онкогематологических заболеваниях привести к стабилизации заболевания и выздоровлению.

В рамках предлагаемых подходов благотворительная помощь будет оказываться на амбулаторном и стационарном уровнях.

Финансировать покупку препаратов фонд будет за счёт поступлений от госхолдинга "Самрук-Казына", на 2023 год необходимый лимит финансирования составляет 17 миллиардов тенге.