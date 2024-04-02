FlyArystan выдали отдельный сертификат эксплуатанта

Авиационная администрация Казахстана (ААК) завершила все пять этапов сертификации авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.

"Авиационными инспекторами ААК успешно проведено сертификационное обследование в Алматы, а также авиакомпанией проведена демонстрация процедур по аварийной эвакуации и выполнены демонстрационные полёты, в том числе на тренажёре", - сообщили в администрации.