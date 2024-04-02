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FlyArystan выдали отдельный сертификат эксплуатанта

Сегодня, 18:05
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baigenews.kz Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: baigenews.kz

Авиационная администрация Казахстана (ААК) завершила все пять этапов сертификации авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.

"Авиационными инспекторами ААК успешно проведено сертификационное обследование в Алматы, а также авиакомпанией проведена демонстрация процедур по аварийной эвакуации и выполнены демонстрационные полёты, в том числе на тренажёре", - сообщили в администрации.

Процесс сертификации FlyArystan проведён авиационными инспекторами ААК при тесном сотрудничестве с представителями Ирландских авиационных властей.

"Получение отдельного сертификата эксплуатанта авиакомпанией окажет влияние на развитие конкуренции на рынке авиационных услуг", - отметили в ААК.

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